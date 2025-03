Wien (www.fondscheck.de) - Franklin Templeton holt Putnam-Fonds nach Deutschland - FondsnewsAnleger in Deutschland haben ab sofort Zugriff auf Produkte von Putnam Investments, so die Experten von "FONDS professionell".Der Asset Manager sei mittlerweile eine Tochter von Franklin Templeton.Franklin Templeton weite den Vertrieb von Produkten seiner 2023 erworbenen Tochter Putnam Investments auf institutionelle und auch private Kunden in Deutschland aus. "Im Rahmen seines Ziels, den Zugang seiner Kunden zu Putnam Investments zu erweitern, plant Franklin Templeton, Flaggschiff-Strategien auf den Markt zu bringen, die auf dem US-Markt eine starke Performance erzielt haben", heiße es in einer Mitteilung von Franklin Templeton. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...