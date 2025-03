© Foto: DALL*E

Das berüchtigte fallende Messer oder Chance auf satte Rendite? Bei Nvidia scheint beides möglich, doch die Analysten sind sich einig!"Nvidias künftiges KGV ist jetzt um 41 Prozent niedriger als noch am Tag der Einführung von ChatGPT am 30. November 2024", schreibt Ben Reitzes, Leiter der Technologieforschung bei Melius Research, in einer Mitteilung an seine Kunden am Montag. In den letzten drei Jahren sind die Nvidia-Aktien um rund 370 Prozent gestiegen, was durch den Boom für KI-Infrastruktur beflügelt wurde. Das aktuelle KGV für die Aktie liegt bei etwa 24, was unter dem KGV von fast 40 am 10. März 2022 liegt, so Daten laut FactSet. In den letzten vier Wochen jedoch fiel der Kurs um rund …