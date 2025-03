Die mit Spannung erwarteten Zahlen des Volkswagen-Konzerns sorgten zunächst für Abgaben in den Vorzugs-Aktien. Doch zwischenzeitlich drehte der Kurs wieder nach oben. Der Markt fand offenkundig Gefallen an Zahlen und Ausblick. Ist der Knoten jetzt geplatzt?Zahlen 2024 Der Volkswagen-Konzern gab den Umsatz in 2024 mit 324,656 Mrd. Euro an, nach 322,284 Mrd. Euro in 2023. Das ist ein marginales Umsatzplus von 0,7 Prozent. Das operative ...

