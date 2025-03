Data Zoo, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen zur Identitätsüberprüfung und Betrugsprävention, gibt stolz seine Anerkennung als führender Anbieter im Liminal-Link-Index zur Altersverifizierung bekannt. Data Zoo wurde für seine Leistung in Bezug auf Strategie, Produktfunktionen und Marktpräsenz bewertet und als Top-Anbieter identifiziert, der den wachsenden Anforderungen im Bereich der Altersverifizierung gerecht wird.

Der Link-Index von Liminal nennt als Schlüsselfaktoren für die Führungsposition von Data Zoo die außergewöhnliche globale Abdeckung, fortschrittliche Datenschutzkonformität sowie nahtlose Benutzererfahrungen. Da Unternehmen und Aufsichtsbehörden zunehmend Wert auf eine robuste und zuverlässige Altersverifizierung legen, helfen die innovativen Lösungen von Data Zoo Unternehmen dabei, regulatorische Anforderungen zu erfüllen, Betrugsrisiken zu managen und das Vertrauen der Öffentlichkeit zu wahren.

"Die Altersverifizierung steht im Mittelpunkt der Schaffung sicherer und gesetzeskonformer digitaler Räume", erklärt Charlie Minutella, CEO von Data Zoo. "Als führender Anbieter von Liminal anerkannt zu werden, unterstreicht den Wert unseres datenzentrierten Ansatzes und unser Engagement, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Kunden zu schützen und gleichzeitig die sich entwickelnden globalen Vorschriften einzuhalten."

Data Zoo unterscheidet sich durch Kompetenz im Bereich Altersverifizierung

Liminal bewertet in seinem Link-Index Anbieter anhand ihrer Fähigkeit, zentrale Herausforderungen im Markt für Altersverifizierung zu bewältigen, darunter Datenschutzbelange, Skalierbarkeit und Innovation. Data Zoo überzeugte in mehreren Bereichen:

Globale Abdeckung : Durch den Zugriff auf verbindliche Datenbanken in mehr als 50 Ländern bietet Data Zoo eine nahtlose Altersverifizierung für einen vielfältigen und globalen Benutzerstamm.

: Durch den Zugriff auf verbindliche Datenbanken in mehr als 50 Ländern bietet Data Zoo eine nahtlose Altersverifizierung für einen vielfältigen und globalen Benutzerstamm. Genauigkeit und Benutzererfahrung : Mit einer automatisierten Abgleichsrate von 96 sorgt die Plattform für ein reibungsloses Erlebnis für die Endnutzer und gewährleistet gleichzeitig eine hohe Überprüfungsgenauigkeit.

: Mit einer automatisierten Abgleichsrate von 96 sorgt die Plattform für ein reibungsloses Erlebnis für die Endnutzer und gewährleistet gleichzeitig eine hohe Überprüfungsgenauigkeit. Innovation: Mit einer Privacy-First-Strategie bleibt Data Zoo führend, indem es die Betrugserkennung mit fortschrittlichen, KI-gesteuerten Signalen verbessert und so Schutz vor aufkommenden Bedrohungen wie synthetischen Identitäten und Deepfakes gewährleistet.

Erfüllung der Bedürfnisse eines wachsenden Marktes

Es wird erwartet, dass der Markt für Altersverifizierung bis zum Jahr 2029 auf 10,4 Milliarden US-Dollar anwachsen wird, was auf die zunehmende Akzeptanz in regulierten und nicht regulierten Sektoren zurückzuführen ist. Data Zoo ist mit seinen skalierbaren, benutzerfreundlichen Lösungen einzigartig positioniert, um diese Nachfrage zu befriedigen, da sie Unternehmen die Tools bieten, sich an gesetzliche Änderungen anzupassen und gleichzeitig ihre Kunden zu schützen.

"Angesichts der sich schnell entwickelnden globalen Vorschriften benötigen Unternehmen Lösungen, die Compliance mit Benutzerfreundlichkeit in Einklang bringen", fügt Minutella hinzu. "Data Zoo steht an vorderster Front und ermöglicht es Unternehmen, sichere und konforme Abläufe zu gewährleisten und gleichzeitig das Vertrauen ihrer Kunden zu stärken. Dieses Engagement spiegelt sich in der hervorragenden Bewertung von Liminal in der Kategorie Benutzererfahrung wider."

Über Data Zoo

Data Zoo stellt Daten zur Identitätsüberprüfung bereit, die es Finanzinstituten, Zahlungsplattformen und Fintechs ermöglichen, die Identität von Verbrauchern und Unternehmen in über 170 Gerichtsbarkeiten mit Hilfe einer Vielzahl verbindlicher Datenquellen zuverlässig zu überprüfen. Der direkte Zugang von Data Zoo zu internationalen Datenquellen und die fortschrittliche Datensequenzierung bieten Unternehmen eine globale, effiziente und sichere Alternative zur KYC/KYB-Verifizierung und -Compliance.

Führende globale Finanzinstitute, Zahlungsanbieter und Fintechs vertrauen auf Data Zoo, um Millionen von Kunden zu verifizieren und gleichzeitig Betrug und Risiken zu minimieren. Data Zoo hat seinen Hauptsitz in New Jersey und verfügt über Niederlassungen in Amsterdam, Australien, Neuseeland, auf den Philippinen und in Singapur. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.datazoo.com.

Weitere Informationen finden Sie unter www.datazoo.com oder indem Sie unser unten aufgeführtes Medienteam kontaktieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250311629568/de/

Contacts:

Medienkontakt

Nuala Johnson

Global Head of Marketing

+1 612-269-9512

Nuala.johnson@datazoo.com