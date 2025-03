Eine neue Social-Media-App geht einen ungewöhnlichen Weg. Sie gibt euch und anderen User:innen nur drei Stunden am Tag Zugriff. Was hinter der Idee steckt und warum die Nutzung hierzulande noch etwas schwierig ist. Tagtäglich nutzen Millionen Menschen diverse Social-Media-Apps. Im Jahr 2024 haben wir durchschnittlich 143 Minuten pro Tag auf Instagram, Facebook und Co. verbracht (via Statista). Eine neue Social-Media-App will dem Trend des endlosen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...