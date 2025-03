Nach einem Ausverkauf zum Ende der vergangenen Woche befindet sich die Aktie von Hensoldt am Dienstag überraschend stark im Aufwind. Das treibt den MDAX-Konzern jetzt an: Wie geht es weiter in Berlin? Bei den Rüstungsaktien dreht sich aktuell fast alles um die Lage in Berlin, denn das massive Investitionspaket der kommenden Bundesregierung steht auf der Kippe. Hintergrund: Zur Änderung des Grundgesetzes für die massive Aufnahme von Schulden benötigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...