Die Bitcoin-Holding Strategy (ehemals MicroStrategy) ist am Montag massiv unter Druck geraten und hat zweistellig verloren. Doch ist diese Korrektur jetzt eine Kaufchance für Anleger? Bitcoin massiv unter Druck Aktuell steht der Bitcoin massiv unter Druck. Die Mutter aller Kryptowährungen hat infolge der leichten Panik am US-Markt zeitweise unter die Marke von 80.000 US$ verloren. Dies überrascht angesichts der eigentlich guten Nachrichtenlage rund ...

