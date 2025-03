Der europäische Flugzeughersteller verzeichnet Kursgewinne im XETRA-Handel mit gesteigertem Handelsvolumen und positiven Analysten-Prognosen für zukünftiges Wachstum.

Die Airbus SE-Aktie verzeichnete am Dienstagvormittag eine leichte Erholung im XETRA-Handel. Nach einem eher verhaltenen Handelsstart bei 164,48 EUR konnte das Papier bis zum Mittag um 0,9 Prozent auf 164,66 EUR zulegen. Im Tagesverlauf erreichte die Aktie sogar ein Hoch von 165,36 EUR, was das gestiegene Vertrauen der Investoren widerspiegelt. Bemerkenswert ist das Handelsvolumen: Bis zum Mittag wurden bereits 139.628 Aktien gehandelt, was auf ein erhöhtes Interesse am Luftfahrtkonzern hindeutet.

Der aktuelle Kurs bewegt sich deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 124,74 EUR, das am 9. Oktober 2024 erreicht wurde - ein Plus von beachtlichen 32 Prozent. Zum Erreichen des 52-Wochen-Hochs von 177,36 EUR vom 3. März 2025 fehlen der Aktie allerdings noch rund 7,7 Prozent. Diese Zahlen unterstreichen die positive Entwicklung des Wertpapiers in den vergangenen Monaten trotz der jüngsten Marktschwankungen.

Ausblick für Anleger bleibt positiv

Für Airbus-Aktionäre gibt es weitere ermutigende Signale: Analysten bewerten die Aktie im Durchschnitt mit einem Kursziel von 171,78 EUR, was weiteres Wachstumspotenzial andeutet. Zudem prognostizieren Experten für das laufende Jahr eine Dividende von 2,61 EUR je Anteilsschein, was eine deutliche Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 2,00 EUR darstellt. Die jüngsten Quartalszahlen, die am 20. Februar 2025 veröffentlicht wurden, zeigen ebenfalls eine positive Entwicklung: Mit einem Ergebnis von 3,07 EUR je Aktie für das Quartal bis zum 31. Dezember 2024 konnte Airbus das Vorjahresergebnis von 1,85 EUR deutlich übertreffen. Der Umsatz stieg im selben Zeitraum um 8 Prozent auf 24,72 Milliarden EUR. Für das Gesamtjahr 2025 rechnen Analysten mit einem Gewinn von 6,73 EUR je Aktie. Die Veröffentlichung der Finanzergebnisse für das erste Quartal 2025 wird für den 30. April erwartet.

