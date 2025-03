Die US-Aktienmärkte in New York sind am Dienstag gemischt in den Tag gestartet. Der Dow Jones Index büßte kurz nach Handelsbeginn weitere 0,5 Prozent an Wert ein. Für den technologielastigen Nasdaq Composite Index ging es hingegen um 0,5 Prozent nach oben. Rezessionsängste hatten zum Wochenauftakt an der Wall Street zu deutlichen Kursverlusten geführt und den Nasdaq vier Prozent ins Minus gedrückt. Für Einzelwerte wie Tesla ging es teilweise zweistellig nach unten. Seit Erreichen des Rekordhochs ...

