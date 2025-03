Frankfurt (www.fondscheck.de) - Diese neuen Produkte sind in den Handel auf Xetra und an der Börse Frankfurt gekommen, so die Deutsche Börse AG.Der Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF (ISIN IE0009BI8Z04/ WKN ETF246) bilde die Wertentwicklung des MSCI World ex USA Index nach. Dieser Fonds biete Anleger*innen Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus 22 Industrieländern, ohne die USA. ...

