Der türkische Hersteller Karsan hat weitere Aufträge für seine Elektrobusse aus Italien und Rumänien erhalten. 42 Exemplare des e-ATAK werden bis Ende des Jahres an die italienische Region Kampanien geliefert. Weitere 22 Exemplare des e-ATA werden in die rumänische Stadt Constanta geliefert. Werfen wir zunächst einen Blick auf den Auftrag aus Italien. Karsan hat eine Ausschreibung in der Region Kampanien gewonnen, wo bisher nur acht E-Busse von Karsan ...

