DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 12. März (vorläufige Fassung)

=== 06:50 LU/Grand City Properties SA, Jahresergebnis *** 07:00 DE/Brenntag SE, Jahresergebnis (10:00 BI-PK) *** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 16:00 Analystenkonferenz) 07:00 DE/Klöckner & Co SE, Jahresergebnis (09:00 BI-PK) 07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Jahresergebnis *** 07:30 DE/Porsche AG, ausführliches Jahresergebnis (09:00 PK) *** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK) *** 07:30 ES/Inditex SA, Jahresergebnis *** 08:00 DE/Puma SE, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 15:00 Analystenkonferenz) *** 09:45 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Konferenz "The ECB and it's Watchers XXV" (u.a mit EZB-Ratsmitgliedern Villeroy de Galhau 10:30, Escrica 13:00, Nagel 14:45 und Lane 16:15) *** 10:00 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht, 4Q 11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2035 (Volumen 4,5 Mrd EUR) 12:00 DE/SVR-Mitglied Malmendier, Teilnahme an ICFW-Clubabend (vom Vorabend) *** 13:30 US/Realeinkommen Februar *** 13:30 US/Verbraucherpreise Februar PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,9% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+3,0% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,2% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+3,3% gg Vj 13:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Präsident des Europäischen Rates, Costa, Pk nach Treffen, Berlin *** 14:45 CA/Bank of Canada, Ergebnisse des geldpolitischen Rats PROGNOSE: k.A. zuvor: 3,00% *** 15:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche 21:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 1Q - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt - DE/ACI, Beginn European Green Steel Industry Summit 2025 (bis 13.03.) - DE/Mercedes-Benz Group AG, Geschäftsbericht - DE/LBBW Landesbank Baden-Württemberg, Jahresmedienkonferenz ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

