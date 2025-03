DJ MARKT/Profit-Taking bei Favoriten hält an - Dow drückt DAX

Die Gewinnmitnahmen bei den Zugpferden der jüngsten Hausse setzen sich auch am deutschen Markt fort. SAP verlieren 1 Prozent, Deutsche Telekom 3 Prozent und Deutsche Bank 1,7 Prozent. "An Wall Street sieht es nach weiter fallenden Kursen aus", so ein Marktteilnehmer. Auf die Dauer könne sich davon auch Europa nicht abkoppeln. DAX minus 1 Prozent auf 22.398.

March 11, 2025 10:27 ET (14:27 GMT)

