Verbesserung der Barrierefreiheit durch 11 neue Zahlungsmethoden in Ägypten, Saudi-Arabien, Irak, Bahrain und Jordanien ein Meilenstein von über 1.000 Zahlungsmethoden weltweit

Xsolla, ein führendes globales Unternehmen für den Handel mit Videospielen, hat 11 neue lokale Zahlungsmethoden in der Region Naher Osten und Nordafrika (MENA) eingeführt. Zu diesen Zahlungsmethoden gehören Fawry Cash, Aman, Masary, Momken, Vodafone Wallet, Orange Cash Wallet und Mobile Banking Wallets in Ägypten, Sadad in Saudi-Arabien, eFAWATEERcom in Jordanien und STC Direct Carrier Billing (DCB) in Bahrain. Diese strategischen Ergänzungen spiegeln das Engagement von Xsolla wider, Spieleentwicklern und -verlegern die Tools zur Verfügung zu stellen, mit denen sie sich in diesem schnell wachsenden und einzigartig herausfordernden Markt zurechtfinden und erfolgreich sein können in jeder Region der Welt.

In der MENA-Region leben über 380 Millionen Gamer, ein bedeutender Anteil der weltweiten Gaming-Community, die jedoch von internationalen Gaming-Unternehmen bisher vernachlässigt wurde. Laut Newzoo ist die Region mit einer jährlichen Wachstumsrate von 8,9 im Jahr 2024 einer der am schnellsten wachsenden Spielemärkte weltweit. Entwickler und Verleger, die diese Chance nutzen möchten, stehen vor einzigartigen Herausforderungen der Zugang zu Zahlungsmitteln, ein Mangel an lokalen Optionen und ein geringes Vertrauen in nicht-regionale Zahlungsmethoden haben das Marktwachstum behindert.

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, führt Xsolla vertrauenswürdige und weit verbreitete Zahlungsmethoden ein, die auf die Bedürfnisse von Gamern in der MENA-Region zugeschnitten sind:

Breiter Zugang zur Bezahlung: Xsolla unterstützt jetzt 11 neue lokale Zahlungsmethoden in der Region und gewährleistet so sichere und nahtlose Transaktionen, während die Zugänglichkeit für 380 Millionen Spieler und Zahler in der MENA-Region verbessert wird

"Durch die Erweiterung unseres Zahlungsangebots in der MENA-Region können wir Entwickler mit Millionen unterversorgter Gamer in diesem sich schnell entwickelnden Markt verbinden", sagte Chris Hewish, Chief Strategy Officer von Xsolla. "Mit einer technikaffinen, jungen Bevölkerung und der schnellen Einführung von digitalen Geldbörsen und mobilen Zahlungen ist die MENA-Region eine einmalige Gelegenheit für Entwickler, die ihre Einnahmen steigern und die Bindung der Spieler vertiefen möchten."

Diese Erweiterung ist Teil der fortlaufenden Strategie von Xsolla, bei Innovationen im Bereich des Spielehandels führend zu sein, indem die Komplexität regionaler Zahlungslandschaften berücksichtigt wird. Mit dieser Erweiterung in der MENA-Region unterstützt Xsolla nun über 1.000 Zahlungsmethoden, indem es weltweit Transaktionen für Videospielentwickler und -verleger akzeptiert.

Entwickler, die daran interessiert sind, diese neuen Zahlungsmethoden zu ermöglichen und das Potenzial der MENA-Region zu erschließen, können sich unter xsolla.pro/rws25mena informieren.

Über Xsolla

Xsolla ist ein führendes globales Unternehmen für den Handel mit Videospielen mit einem robusten und leistungsstarken Set an Tools und Dienstleistungen, die speziell für die Branche entwickelt wurden. Seit seiner Gründung 2005 hat Xsolla Tausenden von Spieleentwicklern und -verlegern jeder Größe dabei geholfen, ihre Spiele weltweit und über mehrere Plattformen hinweg zu finanzieren, zu vermarkten, zu veröffentlichen und zu monetarisieren. Als innovativer Marktführer im Bereich Spielehandel hat sich Xsolla zum Ziel gesetzt, die inhärente Komplexität des globalen Vertriebs, Marketings und der Monetarisierung zu lösen, um unseren Partnern dabei zu helfen, mehr Regionen zu erreichen, mehr Umsatz zu generieren und Beziehungen zu Spielern weltweit aufzubauen. Der Hauptsitz und die eingetragene Niederlassung befinden sich in Los Angeles, Kalifornien, mit Büros in London, Berlin, Seoul, Beijing, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokio, Montreal und Städten auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen finden Sie unter xsolla.com.

