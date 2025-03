Der Konsumgüter- und Klebstoffhersteller legt solide Ergebnisse vor, blickt aber vorsichtiger auf das laufende Jahr. Besonders die ersten Monate werden wohl herausfordernd. An der Börse kommt das nicht gut an, die Papiere fallen in einem sowieso schon schwachen Marktumfeld an das Ende des DAX. Der Konzern aus Düsseldorf ist bekannt für Marken wie Persil oder Schwarzkopf. Diese und andere Produkte verkauften sich im vergangenen Jahr solide. 2024 wuchs der Umsatz nominal um 0,3 Prozent, organisch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...