11.03.2025 / 16:45 CET/CEST

11.03.2025 / 16:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Nach Fristablauf ergänzende Verhandlung der Transaktion zum Erwerb von Teilen der VAMED-Gruppe Vollzugsbedingungen des Kaufvertrags sind bis zum vertraglich vereinbarten Zeitpunkt nicht erfüllt worden

Verhandlungen zu den Eckpunkten der Transaktion durch STRABAG/PORR werden fortgesetzt

Der Kaufvertrag über den Erwerb von Teilen der VAMED-Gruppe, der im Mai 2024 zwischen einer gemeinsamen Beteiligungsgesellschaft von STRABAG SE und PORR AG als Käuferin einerseits sowie der VAMED AG (einer Konzerngesellschaft der deutschen Fresenius SE & Co. KGaA) als Verkäuferin andererseits abgeschlossen wurde, ist bis zum vertraglich vereinbarten Zeitpunkt nicht vollzogen worden. Insbesondere liegt die Genehmigung der zuständigen Wettbewerbsbehörde noch nicht vor.



Der Kaufvertrag umfasst die VAMED-KMB Krankenhausmanagement und Betriebsführungsges.m.b.H. (VKMB) und die VAMED Standortentwicklung und Engineering GmbH (VSG) mit den Geschäftsbereichen der AKH Wien technische Betriebsführung und Bauprojekten des AKH Wien, das österreichische Projektentwicklungsgeschäft sowie Thermenbeteiligungen in Österreich.



Das STRABAG-PORR-Konsortium hat daher ergänzende Verhandlungen mit der Verkäuferin in Bezug auf den Kaufvertrag aufgenommen.



