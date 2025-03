© Foto: Richard Drew/AP/dpa

Der US-Einzelhändler Kohl's hat mit seinen Quartalszahlen nicht überzeugen können. Vor allem der Ausblick fiel erschreckend schwach aus.Mit einer Short-Quote von über 42 Prozent ist die Aktie des US-Einzelhändlers Kohl's derzeit eine der am stärksten leerverkauften Aktien am US-Markt. Das prädestiniert die Anteile für einen Short-Squeeze, sobald es zu einem positiven und für die Shorties überraschenden Katalysator kommt. Ein solcher hätten angesichts niedriger Erwartungen die am Dienstagmittag vorgelegten Quartalszahlen sein können. Allerdings fiel der Ausblick für das kommende Geschäftsjahr zum Fürchten aus und ließ die Hoffnungen auf einen operativen Turnaround des angeschlagenen …