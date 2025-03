Der Zollkrieg zwischen den USA und Kanada verschärft sich. Am Dienstag hat Donald Trump angekündigt, die Zölle für kanadischen Stahl und Aluminium auf 50 Prozent zu verdoppeln. Das sei eine Reaktion auf die vom Nachbarn erhöhten Zölle auf Strom. Kanada will seinerseits notfalls die Stromversorgung in die USA sogar unterbrechen. Der Dow Jones taucht ab. Der Streit zwischen der US-Regierung und Kanada eskaliert. Der US-Präsident hat am Dienstag angekündigt, die Zölle auf Stahl- und Aluminium-Importe ...

