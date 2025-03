Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), ein automatisierter globaler elektronischer Broker, hat seine Aktivitäten ausgeweitet und bietet nun Zugang zur Börse Ljubljana. So können Kunden nun über eine einzige Plattform neben Produkten von mehr als 160 weiteren globalen Börsen auch slowenische Wertpapiere handeln. Dazu gehören unter anderem Aktien, Optionen, Futures, Währungen, Anleihen und Fonds.

Mehr Märkte für globale Investoren

Interactive Brokers bietet Zugang zu mehr als 160 Märkten in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Dank der Einbeziehung der Börse Ljubljana haben unsere aktiven Händler und institutionellen Investoren neue Investitionsmöglichkeiten. Sie können nun diversifizieren und ihrem Portfolio slowenische Aktien hinzufügen. Das ergänzt die europäischen und globalen Investments.

"Interactive Brokers weitet seine Aktivitäten auf neue Märkte aus, um den Bedürfnissen von globalen Investoren gerecht zu werden," sagte Milan Galik, Chief Executive Officer von Interactive Brokers. "Dank des Zugangs zur Börse Ljubljana können unsere Kunden Investitionsmöglichkeiten in Zentraleuropa erkunden und Ihre Portfolios über eine einzige Handelsplattform diversifizieren."

Wettbewerbsfähige Preise und fortschrittliche Technologien für den Handel

Wie bei den Angeboten von Interactive Brokers üblich, profitieren Kunden von:

Professioneller Preissetzung mit niedrigen Provisionen, niedrigen Gebühren und hohen ausgezahlten Zinserträgen.

mit niedrigen Provisionen, niedrigen Gebühren und hohen ausgezahlten Zinserträgen. Globalem Marktzugang zu Aktien, Optionen, Futures, Währungen, Anleihen, Fonds und mehr über eine einzige Handelsplattform.

zu Aktien, Optionen, Futures, Währungen, Anleihen, Fonds und mehr über eine einzige Handelsplattform. Leistungsstarken Handelsplattformen für Web, Mobilgeräte und Desktop.

Interactive Brokers betreut Kunden in mehr als 200 Ländern und Regionen und unterstützt die Finanzausstattung von Konten und den Handel in bis zu 28 Währungen. Kunden haben in Echtzeit Zugriff auf Marktdaten, sie werden über neue Ereignisse und deren potenzielle Auswirkungen auf Investments informiert und haben Zugang zu professionellen Analysen und Recherchen.

Mehr Informationen über an der Börse Ljubljana notierte Produkte finden Sie hier:

US Aktien (und von IB LLC abgedeckte Länder)

Kanada Aktien

Vereinigtes Königreich Aktien

Europa Aktien

Indien Aktien

Hongkong Aktien

Singapur Aktien

Australien Aktien

Die am besten informierten Investoren entscheiden sich für Interactive Brokers

Über Interactive Brokers Group, Inc.:

Die Tochtergesellschaften der Interactive Brokers Group bieten Kunden weltweit über eine einzige einheitliche Plattform rund um die Uhr die automatisierte Ausführung von Handelsgeschäften und die Verwahrung von Wertpapieren, Rohstoffen, Devisen und Terminkontrakten auf über 160 Märkten in zahlreichen Ländern und Währungen an. Wir bedienen Einzelanleger, Hedge-Fonds, Eigenhandelsgruppen, Finanzberater und Introducing Broker. Dank unserer vier Jahrzehnte währenden Konzentration auf Technologie und Automatisierung können wir unseren Kunden eine einzigartig ausgeklügelte Plattform zur Verwaltung ihrer Anlageportfolios bieten. Wir sind bestrebt, unseren Kunden vorteilhafte Ausführungspreise, Handels-, Risiko- und Portfoliomanagement-Tools, Research-Einrichtungen und Anlageprodukte zu niedrigen oder gar keinen Kosten zur Verfügung zu stellen und sie so in die Lage zu versetzen, hervorragende Renditen zu erzielen. Interactive Brokers hat sich kontinuierlich Anerkennung als Top-Broker erworben und zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen von angesehenen Branchenquellen wie Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com und vielen anderen erhalten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250311484212/de/

Contacts:

Medienkontakt Interactive Brokers Group, Inc.: Katherine Ewert, media@ibkr.com