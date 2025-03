DJ PTA-Adhoc: WASGAU Produktions & Handels AG: Prognose für das II. Halbjahr 2024 und für das Geschäftsjahr 2024 übertroffen, Dividendenvorschlag des Vorstands

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Pirmasens (pta/11.03.2025/16:44) - Der Vorstand hat heute das vorläufige, noch ungeprüfte Ergebnis für den WASGAU Konzern für das Geschäftsjahr 2024 und für das II. Halbjahr 2024 ermittelt.

Nach ersten vorläufigen, noch ungeprüften Geschäftszahlen beläuft sich das Konzern-EBIT für das Geschäftsjahr 2024 (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) im WASGAU Konzern auf 12,9 Mio. Euro (Vorjahr 2023: 10,8 Mio. Euro).

Damit wird die im Lagebericht zum Geschäftsjahr 2023 getätigte, zuletzt am 4. Dezember 2024 mit der Veröffentlichung der Planung für das Geschäftsjahr 2025 bestätigte Prognose, nach den vorläufigen, noch ungeprüften Geschäftszahlen übertroffen. Für das Geschäftsjahr 2024 wurde ein Konzern-EBIT im Korridor von 8,5 bis 11,5 Mio. Euro erwartet. (siehe die Ad hoc - Mitteilung vom selben Tag)

Das Konzern-EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) im WASGAU Konzern für das II. Halbjahr 2024 beläuft sich, nach den vorläufigen, noch ungeprüften Geschäftszahlen auf 7,9 Mio. Euro (II. Halbjahr 2023: 6,8 Mio. Euro) und übertrifft somit die bisherige Prognose, welche 4,5 bis 6,5 Mio. Euro betrug.

Nach den vorläufigen, noch ungeprüften Geschäftszahlen beläuft sich der Umsatz im WASGAU Konzern im Geschäftsjahr 2024 auf 646 Mio. Euro (Vorjahr 2023: 630 Mio. Euro) und im II. Halbjahr 2024 auf 332 Mio. Euro (II. Halbjahr 2023: 322 Mio. Euro).

Des Weiteren hat der Vorstand der WASGAU Produktions & Handels AG heute beschlossen, der am 05. Juni 2025 stattfindenden Hauptversammlung eine Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2024 von EUR 0,12 je dividendenberechtigter Aktie (Vorjahr EUR 0,12) vorzuschlagen.

Pirmasens, den 11.03.2025

WASGAU Produktions & Handels AG

Der Vorstand

(Ende)

Aussender: WASGAU Produktions & Handels AG Adresse: Blocksbergstraße 183, 66955 Pirmasens Land: Deutschland Ansprechpartner: Thomas Bings Tel.: +49 6331 558 150 E-Mail: investor.relations@wasgau-ag.de Website: www.wasgau.com

ISIN(s): DE0007016008 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Stuttgart

