CoinGecko-Mitbegründer prognostiziert Memecoin-Rebound, während Meme Index in 20 Tagen startet

Während die Korrektur des Kryptomarktes einen Extrempunkt erreicht zu haben scheint, äußerte der Krypto-Experte und CoinGecko-Mitbegründer Bobby Ong, dass er von einer Trendumkehr des Memecoins-Sektors ausgeht.

Zeitgleich konnte der Vorverkauf für die ersten Memecoin-Fonds von Meme Index mittlerweile fast 4 Mio. USD für seine strategischeren Investmentprodukte einnehmen. Sollte dieses Projekt nur einen kleinen Anteil der zuvor noch hohen Marktkapitalisierung von bis zu 137 Mrd. USD ausmachen, könnte er bedeutende Gewinne erzielen.

Zudem wird das Projekt starten, während der Memecoin-Sektor mit 47,79 Mrd. USD deutlich günstiger bewertet ist. Somit können viele der führenden Coins zu einem Bruchteil des Preises vor der Rally durch die US-Krypto-Reserve erworben werden.

Der CoinGecko-Mitbegründer und COO Bobby Ong geht sogar davon aus, dass es sich nur um eine vorübergehende Korrektur handelt und schon bald die nächsten Kursanstiege folgen könnten.

Einige Analysten erwarten, dass Meme Index während des Bullenmarktes eine wichtige Rolle zukommen wird. Denn er bietet eine diversifizierte Möglichkeit, um in Memecoins zu investieren. Mit dem Vorverkauf wird jetzt jedoch die letzte Chance geboten, um diese noch unter dem späteren Einführungspreis für 0,0166883 USD zu kaufen.

Dieser wird zudem vorausgesetzt, um Anteile der Memecoin-Fonds zu erwerben. Dadurch sorgt er für seine Nützlichkeit und somit für eine organische Nachfrage, die dem Coin in Bärenmärkten eine höhere Resilienz und in Bullenmärkten einen größeren Auftrieb verleiht.

Memecoin-Sektor ist besonders zyklisch und benötigt einen starken Katalysator

Die Memecoins reagieren besonders empfindlich auf die Marktstimmungen, weshalb sie auch etwas mit den Indikatoren Fear and Greed Index oder VIXX vergleichbar sind. Wie auch die Memetoken haben die anderen digitalen Assets zuletzt größere Verluste verzeichnet.

Denn manche haben in dem Libra-Coin den Vorfall erkannt, welcher dem Sektor den Todesstoß verliehen hat. Andere geben hingegen dem Trump-Token die Schuld, welcher über 350 Mio. USD mit Tokenverkäufen und Gebühren eingenommen hat.

Denn dieser hat im Vergleich zu seinem Allzeithoch bereits 86,38 % seines Wertes verloren und notiert nun anstelle bei 75,35 USD nur noch bei 10,24 USD. Dabei wurde der Coin noch vor rund zwei Monaten mit rund 9,5 Mrd. USD bewertet.

Chart des Trump-Coins | Quelle: CoinGecko

Trotz der zunehmenden Akzeptanz der US-Regierung und der geplanten Krypto-Reserve haben die digitalen Assets starke Einbußen verzeichnen müssen. Daher vermuten manche inzwischen schon sogar, dass die Haussee beendet sein könnte.

Der CoinGecko-Mitbegründer Bobby Ong sieht in dem Abschwung hingegen nur eine Verschnaufpause des Marktes. Zudem verweist er darauf, dass es sich bei den Memecoins um eine sehr zyklische Anlageklasse handelt und nur wenige von ihnen mehrere Marktzyklen überleben.

https://twitter.com/bobbyong/status/1899273881741090976

Zu einigen der erfolgreichsten Vertreter aus diesem Sektor zählen unter andere Dogecoin, Shiba Inu und Bonk. Allerdings stellen diese in dem überschwemmten Sektor mit Zehntausenden neuer Coins pro Tag die Ausnahme dar.

Daher kann sich die Suche nach den besten Memecoins für Kleinanleger besonders kompliziert darstellen. Auch wenn es zuletzt deutliche Rückgänge bei der Handelsaktivität gab, so bleibt die Wahl des richtigen Memetoken stets eine Herausforderung.

Denn diese Coins lassen sich besonders schnell erstellen, sodass die meisten von ihnen keine kultähnliche Anhängerschaft haben, wie es bei den Marktführern der Fall ist. Wie entscheidend dieser Faktor jedoch für den Erfolg ist, betont Murad Mahmudov. Denn ohne diese wären laut ihm keine steilen Kursanstiege möglich.

Der Kryptomarkt wartet nun auf den nächsten Katalysator, um den Bullenmarkt wieder einzuleiten. Vermutlich wird dies die strategische Krypto-Reserve der USA sein, welche weitere Liquidität in die Märkte treibt. In diesem Umfeld könnte Meme Index mit einem antizyklischen Investment und den aktuell günstigen Einstiegskursen überdurchschnittlich profitieren.

Meme Index reduziert die Komplexität der Memecoin-Investments

Bei Meme Index wird nicht vorausgesetzt, dass Sie der nächste Warren Buffett oder Peter Lynch sind, um am Kryptomarkt Renditen zu erwirtschaften. Stattdessen richtet sich das Konzept nicht nur an Fortgeschrittene, sondern ebenso Anfänger.

Durch den gestreuten Ansatz erhalten die Nutzer auf dem Kryptomarkt auch deutlich mehr Chancen. Ebenso können auf diese Weise einseitige Risiken eines Totalverlustes vermieden werden.

All dies vereinfacht die Suche nach den vielversprechendsten Kryptowährungen, welche von der Gemeinschaft der Tokeninhaber über Abstimmungen definiert werden. So kann die Community mit der gebündelten Expertise entscheiden, ob ein neuer Coin in einen Index aufgenommen wird, was für einen besonders fairen Ansatz sorgt.

Dank der dezentralen Governance bietet Meme Index auch künftig ein großes Potenzial. Denn somit könnten weitere Fonds hinzukommen, neue Anlagestrategien wie Total-Return verfolgt und sogar echte Börsenlistungen vollzogen werden.

Derzeit unterteilt sich Meme Index in vier verschiedene Fonds. In dem Titan Index befinden sich die Bluechips des Memecoin-Sektors, zu denen etwa Dogecoin, Shiba Inu, Bonk, Pepe und Floki Inu zählen.

https://twitter.com/memecoin_index/status/1899284545540866356

Für spekulativere Investoren wird hingegen am anderen Spektrum der Frenzy Index zur Verfügung gestellt. In diesem befinden sich im Gegensatz zu dem anderen Index Coins mit einer niedrigen Marktkapitalisierung von weniger als 50 Mio. USD. Somit bietet er auch ein höheres Steigerungspotenzial von 20x bis 100x, birgt aber dafür ein deutlich höheres Risiko.

Es gibt ebenso den Memecoin-Fonds Moonshot Index, welcher Coins mit Bewertungen von 250 Mio. USD bis 1 Mrd. USD enthält. Ein weiterer ist der Midcap Index mit Token mit Marktkapitalisierungen von 50 Mio. USD bis 250 Mio. USD. Sie positionieren sich bezüglich der Chance und des Risikos im Mittelfeld.

Einer der größten Vorteile ist die bereits erwähnte Streuung der Investments. Darüber hinaus sparen die Anleger Zeit und Mühe, welche mit dem Research und der Verwaltung zahlreicher einzelner Coins auf teilweise unterschiedlichen Blockchains sowie mit verschiedenen passiven Einkommen verbunden sind.

Stattdessen lassen sich mit Meme Index so schnell wie noch nie zahlreiche Memecoins auf einmal an- und verkaufen. Ebenso werden somit viele Transaktionen vermieden, was wiederum Gebühren spart und durch eine große Gruppe teilt.

Nur noch 20 Tage für den Presale von Meme Index

Meme Index könnte das sein, was den Memecoin-Sektor nun wiederbelebt. Noch können Interessierte ein Stück Krypto-Geschichte schreiben und früh in das innovative Projekt einsteigen.

Der Vorverkauf bietet jetzt eine optimale Gelegenheit, um sich die Coins mit einem Rabatt unter dem Listungspreis zu sichern. Gekauft werden können sie jedoch nur noch für 20 Tage, sodass die Zeit für Interessierte drängt.

Gefunden werden kann der Presale auf der offiziellen Website von Meme Index und in der Best Wallet unter der Rubrik "Upcoming Tokens". Als Zahlungsmittel werden USDT, ETH, BNB und mit Bankkarte auch Fiatwährungen akzeptiert.

Aufgrund der hohen Sicherheitsanforderungen hat das Team von Meme Index die Smart Contracts von Web3-Cybersecurity-Experten von Coinsult und SolidProof auf Risiken überprüfen lassen.

Spannende Diskussionen um die vielversprechendsten Memecoins und die neuesten Ankündigungen von Meme Index erfahren Sie besonders schnell über X und Telegram.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.