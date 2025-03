DONAUWÖRTH/DALLAS (dpa-AFX) - Airbus will mit einem neuen Hubschraubermodell weltweit seinen Marktanteil im Bereich der zivilen Helikopter ausbauen. Das Modell H140 wurde auf der Branchenmesse Verticon im US-amerikanischen Dallas erstmals vorgestellt und soll zunächst als Rettungshubschrauber angeboten werden.

Der im schwäbischen Donauwörth entwickelte Hubschrauber soll vor allem den Airbus H135 ergänzen. Dieses Modell sei der weltweit am häufigsten für Rettungsmissionen eingesetzte Hubschrauber, sagte Stefan Thomé, Chef von Airbus Helicopters Deutschland. "Wir geben dem Markt die Wahl."

Vom H135 wurden mehr als 1.500 Maschinen ausgeliefert, er soll weiterhin angeboten werden. Solche Mehrzweck-Hubschraubermodelle werden bei Airbus üblicherweise mehrere Jahrzehnte lang gebaut.

Größere Kabine und niedrigere Kosten



Der neue H140 biete eine größere Kabine bei niedrigeren Kosten. "Die Betriebskosten sind sehr wichtig", sagte Thomé. Zudem könne die neue Maschine fast 290 km/h und damit etwa zehn Prozent schneller fliegen und sei gleichzeitig leiser. Airbus will nun mit mehreren Prototypen das Zulassungsverfahren durchlaufen und ab 2028 die ersten Helikopter für den Rettungsdienst ausliefern.

Der zweimotorige H140 sei in der Drei-Tonnen-Klasse aber auch für andere Einsatzzwecke konzipiert. Die Maschine könne später ebenfalls bei der Polizei eingesetzt werden, als Löschhubschrauber oder für den Passagierflug. Einen wachsenden neuen Markt sieht Airbus bei dem Einsatz solcher Maschinen für Wartungsarbeiten in sogenannten Offshore-Windparks auf dem Meer.

Hubschrauberwerk arbeitet auch Bundeswehr-Auftrag ab



In dem Airbus-Hubschrauberwerk in Donauwörth arbeiten nach Angaben des Unternehmens rund 7750 Menschen. An dem Standort werden jährlich zwischen 100 und 150 Maschinen gebaut.

Zuletzt hatte Airbus Helicopters auch einen Großauftrag aus dem 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen der Bundeswehr erhalten. Dabei geht es um mehr als 60 leichte Kampfhubschrauber auf Basis des H145-Modells, die erste Maschine war Ende 2024 in Donauwörth ausgeliefert worden. Die H145 wird in der zivilen Version von Airbus ebenfalls als Rettungsmaschine angeboten./uvo/DP/ngu