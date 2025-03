REDWOOD CITY, CA / ACCESS Newswire / 11. März 2025 / Bear Robotics gibt mit großer Freude bekannt, dass sein autonomer mobiler Roboter Carti 100 mit dem prestigeträchtigen iF DESIGN AWARD 2025 in der Kategorie "Produkte" und der Disziplin "Robotics" ausgezeichnet wurde. Dieser Erfolg unterstreicht die Führungsrolle von Bear Robotics im innovativen Roboterdesign für Logistikanwendungen und knüpft an die Auszeichnung des Servi Plus im vergangenen Jahr an.

Carti 100 setzte sich unter knapp 11.000 Einreichungen aus 66 Ländern durch und beeindruckte eine Jury aus 131 internationalen Designexperten. Der iF DESIGN AWARD, der weltweit als Symbol für herausragendes Design anerkannt ist, unterstreicht das Bekenntnis von Bear Robotics zur Verbindung von Spitzentechnologie mit nutzerorientiertem Design.

Der Carti 100 wurde von den Design- und Planungsteams von Bear Robotics im eigenen Betrieb im Silicon Valley entwickelt und soll die Logistik in Gebäuden revolutionieren. Der Carti 100 kann Lasten von bis zu 220 Pfund tragen und bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, weshalb er sich nahtlos in verschiedenste Betriebsumgebungen integrieren lässt. Mit dieser Auszeichnung werden das innovative Design und die modernen Einsatzmöglichkeiten gekürt.

"Der Carti 100 ist eine Weiterentwicklung des preisgekrönten Servi Plus und zeugt einmal mehr von unserer Begeisterung für die Entwicklung von Robotern, die sowohl über fortschrittliche Technologie als auch über intuitives Design für reale Anwendungen verfügen", so John Ha, CEO von Bear Robotics. "Der Carti 100 wurde entwickelt, um die Effizienz in Warenlagern und Fabriken zu steigern, und wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung."

Das kompakte Design des Carti 100 ermöglicht eine agile Navigation auf engem Raum und ist damit ideal für verschiedenste Indoor-Anwendungen geeignet. Durch die Funktion der Synchronisation mehrerer Roboter werden effiziente und koordinierte Arbeitsabläufe ermöglicht. So konnten beispielsweise mehrere synchronisierte Carti 100-Roboter im Testlauf in der Lagerhaltung die Bestandstransferzeiten um durchschnittlich 25 % verkürzen. Mit modernster Navigation und automatischer Aufladefunktion ausgestattet, gewährleistet der Carti 100 einen kontinuierlichen Betrieb mit einer Laufzeit von bis zu 10 Stunden bei nur einer Aufladung. Dies gewährleistet eine maximale Kosteneffizienz und leitet einen Wandel bei der Materialhandhabung ein.

"Bei den Tests konnten wir beobachten, dass der Carti 100 den Warendurchsatz in der Lagerhaltung drastisch erhöhen kann. Die Fähigkeit der Roboter zur Zusammenarbeit ist ein entscheidender Faktor", so ein Testteilnehmer aus dem Lager.

