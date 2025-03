Mailand, 11. März 2025 (ots/PRNewswire) -H.I.G. Capital ("H.I.G."), ein führendes globales alternatives Investmentunternehmen mit einem verwalteten Kapital von 67 Mrd. USD, freut sich bekannt zu geben, dass eines seiner verbundenen Unternehmen die Übernahme von Protos S.p.A. ("Protos" oder das "Unternehmen"), einem führenden unabhängigen technischen Beratungsunternehmen, abgeschlossen hat. Die Investition von H.I.G. erfolgt in Partnerschaft mit dem derzeitigen Management des Unternehmens.Protos hat seinen Hauptsitz in Rom und weitere Büros in Mailand und Genua. Das Unternehmen bietet technische Beratungs- und Consulting-Dienstleistungen an, darunter Inspektionen und Zertifizierungen. Das multidisziplinäre Team aus Ingenieuren und Fachleuten des Unternehmens liefert in allen Projektphasen maßgeschneiderte Lösungen und garantiert seinen Kunden dabei technische Kompetenz, Unabhängigkeit und Transparenz. Protos' branchenübergreifende Expertise unterstützt Investoren, Finanzinstitute, Vermögensverwalter, Entwickler und Versicherungsgesellschaften in den Bereichen Infrastruktur, Energie, Immobilien und Finanzdienstleistungen.Raffaele Legnani und Giovanni Guglielmi, Managing Directors bei H.I.G. in Italien, kommentierten: "Protos ist ein Branchenführer auf dem schnell wachsenden Markt für technische Beratung, einem Markt, der von langfristigen Trends in den Bereichen Energiewende, Infrastrukturerneuerung und immer strengeren regulatorischen Anforderungen angetrieben wird. Das Unternehmen verfügt über eine klare Wettbewerbsposition, anerkanntes technisches Know-how und ein attraktives Geschäfts- und Finanzmodell. Wir freuen uns darauf, sein Wachstum in Italien und im Ausland zu unterstützen."Franco Masera, Chairman, und Luca Mazzoni, Deputy Chairman von Protos, fügten hinzu: "Die Partnerschaft mit H.I.G. wird unseren Wachstumskurs weiter beschleunigen und unsere Position als führender italienischer Akteur im Bereich der technischen Beratung stärken. Wir sind davon überzeugt, dass H.I.G. der ideale Partner ist, um das Managementteam zu unterstützen, und freuen uns auf die nächsten Phasen des Wachstums und der Entwicklung des Unternehmens."Informationen zu ProtosProtos hat seinen Hauptsitz in Rom und weitere Büros in Mailand und Genua. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Portfolio an technischen Beratungsleistungen, einschließlich technischer, umweltbezogener und ESG-Beratungsleistungen. Das Unternehmen bietet Due-Diligence-Dienstleistungen, Inspektionen und Zertifizierungsaktivitäten in akkreditierten Kontexten, Ingenieurdienstleistungen, Beratung zu Versicherungsrisiken, Bewertungsdienstleistungen, Unterstützung bei Rechtsstreitigkeiten und technologiegestützte Dienstleistungen zur Verwaltung von Kreditdaten wie Datenbereinigung, -anreicherung und -pflege an. Das Unternehmen betreut verschiedene Kunden aus unterschiedlichen Branchen, darunter Finanzinstitute, Vermögensverwalter und Versicherungsgesellschaften, Großunternehmen, Investoren, Bauträger, Konzessionäre und öffentliche Einrichtungen. Protos bietet umfassende branchenübergreifende Fachkenntnisse in den Endmärkten Infrastruktur, Energie, Immobilien und Finanzdienstleistungen und stützt sich auf ein dynamisches, multidisziplinäres Team von Ingenieuren und Fachleuten, das in der Lage ist, in jeder Phase eines Projekts hochgradig maßgeschneiderte Lösungen zu liefern und seinen Kunden technische Expertise, Unabhängigkeit und Transparenz zu gewährleisten. Weitere Informationen finden Sie unter protos-spa.it.Informationen zu H.I.G. CapitalH.I.G. ist eine der weltweit führenden alternativen Investmentgesellschaften mit einem verwalteten Kapital von 67 Mrd. USD mit Sitz in Miami und Büros in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York sowie San Francisco in den Vereinigten Staaten und internationalen Niederlassungen in Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai sowie Hongkong. H.I.G. hat sich auf die Bereitstellung von Fremd- und Eigenkapital für mittelständische Unternehmen spezialisiert und verfolgt dabei einen flexiblen sowie operativ ausgerichteten Ansatz mit hohem Mehrwert:- Die Eigenkapitalfonds von H.I.G. investieren in Management-Buy-Outs, Rekapitalisierungen und Ausgliederungen von Unternehmensteilen sowohl von profitablen als auch von unrentablen Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.- Die Kreditfonds von H.I.G. investieren in vorrangige, Unitranche- und nachrangige Fremdfinanzierungen für Unternehmen aller Größenordnungen, sowohl auf Primärbasis (direkte Vergabe) als auch auf den Sekundärmärkten. H.I.G. verwaltet auch eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, WhiteHorse Finance.- Die Immobilienfonds von H.I.G. investieren in wertsteigernde Immobilien, die von verbesserten Asset-Management-Verfahren profitieren können.- H.I.G. Infrastructure konzentriert sich auf wertschöpfende und Core-Plus-Investitionen im Infrastruktursektor.Seit seiner Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. in mehr als 400 Unternehmen weltweit investiert und diese verwaltet. Das aktuelle Portfolio der Firma umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 53 Mrd. USD. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G.-Website unter hig.com.* Basierend auf dem gesamten von H.I.G. Capital und ihren verbundenen Unternehmen aufgebrachten Kapital.rlegnani@hig.comgguglielmi@hig.comhig.comKontakt:Raffaele LegnaniManaging Directorrlegnani@hig.comGiovanni GuglielmiManaging Directorgguglielmi@hig.comH.I.G. European Capital Partners Italien S.r.l.Via Dei Mercanti 1220121 MailandItalienP: +39 02 45 37 5200hig.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2524016/HIG_Europe_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hig-capital-erwirbt-eine-mehrheitsbeteiligung-an-protos-spa-302398673.htmlOriginal-Content von: H.I.G. Capital, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177682/5988783