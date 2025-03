FRANKFURT (dpa-AFX) - Die fortdauernde Ungewissheit über das Schuldenpaket von Union und SPD und neue Importzölle der USA haben am Dienstag für Kursverluste am deutschen Aktienmarkt gesorgt. Der Leitindex Dax fiel den dritten Tag in Folge und vermied ein Tief seit einem Monat nur knapp. Er beendete den Handel mit einem Verlust von 1,29 Prozent bei 22.328,77 Zählern. Damit gerät das Rekordhoch der vergangenen Woche bei 23.475 Punkten immer mehr außer Sicht. Der MDax verlor am Dienstag 1,64 Prozent auf 28.550,92 Punkte.

Zwar geht die Union im Streit um die milliardenschweren Finanzpakete für Infrastruktur und Verteidigung auf die Grünen zu; eine Einigung steht aber noch aus. "Nach wie vor ist noch vieles im Fluss", stellt Chefanlagestratege Thorsten Weinelt von der Commerzbank fest. Die Reformen von Union und SPD könnten am Ende zwar Realität werden, schrieb Analyst Jim Reid von der Deutschen Bank. "Eine reibungslose Angelegenheit wird das aber wohl nicht".

Als US-Präsident Donald Trump am Nachmittag höhere Importzölle auf Stahl und Aluminium aus Kanada ankündigte, erhöhte sich der Druck auf die Aktienkurse. An den US-Börsen rutschte der Leitindex Dow Jones Industrial auf das tiefste Niveau seit September 2024./bek/jha/

DE0008469008, DE0008467416, US2605661048