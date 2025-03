Anzeige / Werbung

Rheinmetall: Die heißeste DAX-Aktie im Rüstungsboom - Wie viel Potenzial steckt noch drin?

Rheinmetall hat in den vergangenen Jahren eine bemerkenswerte Entwicklung durchlaufen und sich als einer der führenden Rüstungskonzerne Europas weiter etabliert. Während das Unternehmen ursprünglich stark diversifiziert war und neben der Wehrtechnik auch Automobilzulieferungen umfasste, hat sich der Fokus in jüngster Zeit zunehmend auf den Verteidigungssektor verlagert. Insbesondere durch die veränderte geopolitische Lage und den gestiegenen Bedarf an militärischer Ausrüstung hat Rheinmetall von einer wachsenden Nachfrage nach modernen Verteidigungssystemen profitiert. Auf die lange Historie gehen wir in diesem Video nur kurz ein, da dies als Update zu den bestehenden Videos zu sehen ist.

Das Thema NATO und deren Finanzierung spielt somit Rheinmetall sehr in die "Karten" und verhalf der Aktie zur besten Performance aller DAX40-Werte in diesem Jahr. Vor diesem Hintergrund skizzieren wir nicht nur die fundamentalen Rahmenbedingungen, sondern gehen auf die starke Kursentwicklung mit dem Tradingview-Chartbild ein.

