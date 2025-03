Swiss Re - SREN: Der Schweizer Rückversicherer ist super-profitabel!

Swiss Re (SREN) - ISIN CH0126881561

Rückblick

Wenn die Börsen verrückt spielen, legen Wertpapiere der Versicherungskonzerne wie die Swiss-Re-Aktie oft zu. Diese zeigt sich von den Turbulenzen am US-Markt unbeeindruckt, hält sich stabil in einem Aufwärtstrend und verzeichnet ein Halbjahresplus von etwa 25 Prozent. Die jüngste Annäherung an den 20er-EMA könnte zum Long-Einstieg genutzt werden.

Swiss-Re-Aktie: Chart vom 11.03.2025, Kürzel: SREN Kurs: 144.12 CHF, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Nach dem Rücksetzer vom Allzeithoch zur 20-Tagelinie erwarten wir beim Überschreiten des heutigen Tageshochs einen Kursschub, der nach Measured Move über das Allzeithoch hinaus Richtung 155 CHF gehen könnte.

Mögliches bärisches Szenario

Die Seitwärtsrange der letzten Tage und der 20er-EMA bieten eine solide Unterstützung, die für kurzfristige Trades ein Exit-Signal darstellten sollte. Für langfristig orientierte Investoren dürfte das Wertpapier allerdings allein schon wegen der attraktiven Dividende auch bei noch tieferen Kursabschlägen interessant sein.

Meinung:

Swiss Re hat für das Geschäftsjahr 2024 einen beachtlichen Gewinn von 3.2 Milliarden USD erwirtschaftet. Mit einer Eigenkapitalrendite von 15 Prozent konnte das Unternehmen trotz Herausforderungen eine robuste Performance vorweisen. Im letzten Quartal des Jahres trug ein Gewinn von 1.1 Milliarden USD zum Gesamtergebnis bei. Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich eine leichte Gewinnsteigerung, wobei 2023 ein Gewinn von 3.1 Milliarden USD bei einer etwas höheren Eigenkapitalrendite von 16.2 Prozent erzielt wurde. Bemerkenswert ist, dass Swiss Re im November des vergangenen Jahres seine ursprüngliche Gewinnprognose von 3.6 Milliarden USD nach unten anpassen musste. Diese Korrektur erfolgte nach einer umfassenden Überprüfung der Reserven im US-amerikanischen Haftpflichtgeschäft. Für den soliden Geschäftsverlauf zeichnen sich laut Unternehmensangaben vor allem zwei Faktoren verantwortlich: zum einen das disziplinierte Underwriting beim Neugeschäft und zum anderen die positiven Beiträge aus den Anlageportfolios aller Geschäftsbereiche. Als Zeichen der Zuversicht schlägt der Verwaltungsrat eine Dividende von 7.35 USD pro Aktie vor, was einer Erhöhung um 8 Prozent entspricht. Insgesamt spricht die stabile Entwicklung für das Wertpapier in einem turbulenten Marktumfeld.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 42.61 Mrd. CHF

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 132.23 Mio. CHF

Meine Meinung zu Swiss Re ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.finews.ch/news/versicherungen/66557-swiss-re-reinsurance-company-results-2024-switzerland-swiss-finance-place-andreas-berger-ceo

Veröffentlichungsdatum: 11.03.2025

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.