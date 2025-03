© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion - Dall-E

Analysten feuern derzeit aus allen Rohren und übertreffen sich gegenseitig bei der Erhöhung der Kursziele für Rheinmetall. Am Mittwoch werden die Zahlen des Rüstungskonzerns erwartet.Rheinmetall wird im Jahr 2024 voraussichtlich einen Umsatz von 9,8 Milliarden Euro erzielen, was einem Anstieg von 37 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, aber 2 Prozent unter dem vom Unternehmen ermittelten Konsens liegt, so Morgan Stanley in einer Gewinnvorschau. Das Analysehaus stuft die Aktie mit "Overweight" ein und gibt ein Kursziel von 1.199 Euro an. Der Umsatz im Bereich Waffen und Munition wird voraussichtlich um 57 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro steigen, während für den Bereich Fahrzeugsysteme …