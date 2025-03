Singapur, 11. März 2025 (ots/PRNewswire) -Zespri ruft Innovatoren dazu auf, Lösungen zu finden, die eine sinnvolle Dekarbonisierung vorantreiben und die Produktivität von Obstplantagen verbessernZespri, der weltweit größte Kiwi-Vermarkter mit einem Umsatz von über 2,5 Milliarden US-Dollar und einem Drittel des weltweiten Branchenvolumens, bekräftigt seine Investition in Höhe von 2 Millionen US-Dollar in den ZAG, den Zespri Innovation Fund, ein Engagement zur Beschleunigung nachhaltiger Innovationen, um der wachsenden Nachfrage nach Kiwis gerecht zu werden.Nach dem Start der ZAG im November 2023 möchte Zespri nun Innovatoren und Pioniere zusammenbringen, um die Klimaresilienz in allen Lebensmittelsystemen zu stärken und Lösungen zu entwickeln, die die Produktivität und kohlenstofffreundliche Praktiken für Kiwis fördern.Die ZAG hat bereits mehr als 100 Bewerbungen aus mehr als 15 Ländern erhalten, von denen 11 in Pilotprogramme aufgenommen wurden, wobei sich der Fonds auf vier Bereiche konzentriert: (1) Initiativen, die sich positiv auf die Kiwis auswirken, indem sie die Qualität verbessern und die Produktivität der Obstplantagen steigern; (2) Initiativen, die sich positiv auf die Menschen auswirken, indem sie das Wohlbefinden durch den Verzehr von Kiwis fördern; (3) Initiativen, die sich positiv auf die Umwelt auswirken, indem sie die Natur schützen und verbessern; (4) und schließlich Initiativen, die eine florierende Kiwi-Industrie fördern, von der die Erzeuger und die lokalen Gemeinschaften, zu denen sie gehören, profitieren.Im Rahmen der ZAG-Pilotprojekte wurde bisher eine Reihe von Nachhaltigkeitsmaßnahmen erprobt, darunter der Einsatz von Biokohle in Kiwi-Anlagen zur Steigerung der Produktivität bei gleichzeitiger Verringerung der Emissionen, eine Technologie zur Analyse der einzigartigen chemischen Signaturen von Früchten zur Unterstützung der Planung der Kiwi-Ernte und der Einsatz von Mikrowellentechnologie als zerstörungsfreie Methode zur Qualitätsbewertung von Kiwis ohne Abfall."Wir haben ein wirklich positives erstes Jahr mit der ZAG hinter uns. Es hat uns geholfen, mit innovativen Problemlösern aus der ganzen Welt in Kontakt zu treten, um die wichtigsten Herausforderungen unserer Branche zu bewältigen und die wachsende Nachfrage nach Kiwis zu befriedigen, aber das ist erst der Anfang", sagte Jiunn Shih, Chief Marketing, Innovation and Sustainability Officer. "Im zweiten Jahr werden wir unsere Anstrengungen verstärken, um uns auf die Stärkung der Klimaresilienz und auf Lösungen zu konzentrieren, die uns dabei helfen, eine nachhaltigere Zukunft zu schaffen - eine Kiwi nach der anderen.""Wir werden auch den Fokus der ZAG jedes Quartal erneuern, wobei wir zunächst die Klimaresilienz als Teil unseres Versprechens, mit unseren Partnern zusammenzuarbeiten, um bis 2035 kohlenstofffrei zu werden, in den Vordergrund stellen und dann andere Prioritäten prüfen", sagt Herr Shih.Im Rahmen der Fokussierung der Branche auf die Klimaresilienz wird erwartet, dass die ZAG Lösungen für den Anbau besserer Kiwis anbietet und gleichzeitig die Gesundheit des Bodens durch Verbesserung der Wasserrückhaltung, der Biodiversität und der Kohlenstoffspeicherung fördert, um die Erzeuger zu unterstützen, die Widerstandsfähigkeit der Obstplantagen zu verbessern und die Produktivität bei nachhaltigem Anbau zu sichern.Als eine der weltweit führenden Obstmarken arbeitet Zespri mit mehr als 4.000 Erzeugern auf der ganzen Welt zusammen, um köstliches Obst in mehr als 50 Länder zu bringen. Die langfristigen Nachhaltigkeitsziele sind eng mit der Initiative ZAG abgestimmt und werden durch diese beschleunigt.Um mehr zu erfahren oder sich für den Fonds zu bewerben, besuchen Sie bitte unsere Website: https://www.zespri.com/en-NZ/zagfund.Der ZAG-Jahresbericht von Zespri, der einen Überblick über die 11 Piloten des ersten Jahres gibt, kann unter abgerufen werden..ÜBER ZESPRILogo - https://mma.prnewswire.com/media/2636115/Zespri_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/zespri-zag-innovationsfonds-startet-ins-zweite-jahr-mit-der-mission-eine-nachhaltige-zukunft-voranzutreiben-302398467.htmlPressekontakt:Hannah Robbins,hannah.robbins@peppercomm.comOriginal-Content von: Zespri, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100101648/100929539