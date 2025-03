KI-Infrastrukturunternehmen Nebius wird neuen NVIDIA-GPU-Cluster auf Vernes zu 100 mit erneuerbaren Energien betriebenem isländischem Campus bereitstellen

Verne, der führende Anbieter von nachhaltig betriebenen HPC-Rechenzentren in den nordischen Ländern, hat heute bekannt gegeben, dass Nebius, ein weltweit führender Anbieter von KI-Infrastrukturen, einen Cluster von NVIDIA H200 GPUs auf dem Rechenzentrumscampus von Verne in Island aufstellen wird. Diese Zusammenarbeit markiert die größte Einzelimplementierung in der Geschichte von Verne Island, da Nebius einen 10-MW-Cluster bereitstellt.

Diese Installation ist Teil des ehrgeizigen Ausbaus der KI-Infrastruktur von Nebius in den USA und Europa und unterstützt die Mission des Unternehmens, skalierbare, energieeffiziente Lösungen für intensive KI-Arbeitslasten bereitzustellen. Als einer der führenden Anbieter von GPU-Kapazität in Europa hat sich Nebius für Verne entschieden, da das Unternehmen über nachgewiesene Fachkompetenz verfügt, seinen Betrieb mit erneuerbaren Energien betreibt und in der Lage ist, präzise technische und geografische Anforderungen zu erfüllen.

Die isländische Anlage von Verne, die sich in einzigartiger Lage auf einem ehemaligen NATO-Stützpunkt befindet und vollständig mit 100 erneuerbarer isländischer Wasserkraft und Geothermie betrieben wird, passt perfekt zu Nebius' Ansatz, Nachhaltigkeitsprinzipien in seine Infrastruktur zu integrieren und gleichzeitig Spitzenleistungen zu erbringen.

"Neben der skalierbaren Infrastruktur von Verne und den erneuerbaren Energiequellen Islands bietet unser gemeinsames Verständnis der NVIDIA-Architektur die perfekte Grundlage für Nebius, um seine Full-Stack-KI-Infrastruktur und Cloud-Dienste zu skalieren", so Dominic Ward, CEO von Verne. "Diese Partnerschaft mit Nebius unterstreicht unsere Fähigkeit, nachhaltige Rechenzentrumsdienste schnell und in großem Umfang in den nordischen Ländern bereitzustellen, das schnelle Wachstum der KI-Branche zu unterstützen und gleichzeitig die Umweltbelastung zu minimieren."

"Die Partnerschaft mit Verne war eine natürliche Wahl", sagte Andrey Korolenko, Mitbegründer und Chief Product and Infrastructure Officer bei Nebius. "Dank ihrer technischen Expertise und der einfachen und flexiblen Erfüllung unserer Bereitstellungsanforderungen können wir unsere KI-zentrierten Lösungen schnell und nachhaltig auf den Markt bringen. Diese Zusammenarbeit ist eine wichtige Ergänzung unserer Kapazitäten, da wir unsere vollständige KI-native Infrastruktur weiter ausbauen, um den Anforderungen von KI-Entwicklern und Unternehmen weltweit gerecht zu werden."

Über Verne

Verne bietet nachhaltige Rechenzentrumsdienste an, die es Unternehmen ermöglichen, ihre digitale Infrastruktur kostengünstig zu skalieren und gleichzeitig ihre Umweltauswirkungen zu reduzieren. Die vier nordischen Rechenzentren des Unternehmens in Island und Finnland werden zu 100 Prozent mit erneuerbarer Energie betrieben, sind für Hochleistungsrechnen (HPC), künstliche Intelligenz (KI) und andere intensive Arbeitslasten optimiert und werden von einem engagierten Team von Experten vor Ort unterstützt. Verne betreibt auch ein hypervernetztes Rechenzentrum im Zentrum Londons, das als strategischer Knotenpunkt für Anwendungen dient, die eine geringe Latenz und eine robuste Konnektivität erfordern.

Über Nebius

Nebius ist ein Technologieunternehmen, das eine Full-Stack-Infrastruktur aufbaut, um dem explosionsartigen Wachstum der globalen KI-Branche gerecht zu werden. Dazu gehören groß angelegte GPU-Cluster, Cloud-Plattformen sowie Tools und Services für Entwickler. Das an der Nasdaq notierte Unternehmen mit Hauptsitz in Amsterdam ist weltweit vertreten und verfügt über F&E-Zentren in Europa, Nordamerika und Israel.

Das Kerngeschäft von Nebius ist eine KI-zentrierte Cloud-Plattform, die für intensive KI-Arbeitslasten entwickelt wurde. Mit einer proprietären Cloud-Softwarearchitektur und selbst entwickelter Hardware (einschließlich Servern, Racks und Rechenzentrumsdesign) bietet Nebius KI-Entwicklern die Rechenleistung, den Speicher, die verwalteten Dienste und die Tools, die sie zum Erstellen, Optimieren und Ausführen ihrer Modelle benötigen.

Als bevorzugter Cloud-Service-Anbieter im NVIDIA-Partnernetzwerk bietet Nebius eine High-End-Infrastruktur, die für KI-Training und -Inferenz optimiert ist. Das Unternehmen verfügt über ein Team von rund 400 qualifizierten Ingenieuren, die eine echte Hyperscale-Cloud-Erfahrung bieten, die auf KI-Entwickler zugeschnitten ist.

