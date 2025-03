Krypto News: Mt. Gox erwacht wieder - 11.501 BTC an unbekannte Wallet transferiert

Wer hätte gedacht, dass eine Kryptobörse, die mittlerweile vor über 11 Jahren pleitegegangen ist, immer noch die Kryptowelt bewegt. Genauso ist das aber im Fall von Mt. Gox, der ehemals größten Bitcoin Börse der Welt. Bis zum Februar 2014 wickelte Mt. Gox etwa 70 % des weltweiten und damals sehr jungen Bitcoin Geschäftes ab.

Dann war die Webseite auf einmal nicht mehr erreichbar und keine Abhebungen mehr möglich, woraufhin einige erzürnte Nutzer vor der Firmenzentrale in Hongkong demonstrierten. Es stellte sich heraus, dass etwa 850.000 Bitcoin nach und nach im Laufe der Zeit, geschätzt ab 2011, spurlos verschwunden waren. Daraufhin meldete Mt. Gox Insolvenz an. Im Nachgang tauchten dann etwa 200.000 BTC in einer Wallet wieder auf, die erst jetzt, rund 11 Jahre später, nach und nach an die Gläubiger, die dadurch zu unfreiwilligen "Stealth Hodlern" wurden, ausgezahlt werden.

Mt. Gox verschiebt 11.501 Bitcoin

In der Vergangenheit fanden die Bitcoin-Transfers von Mt.Gox stets kurz vor den Rückzahlungen an die Gläubiger statt - was regelmäßig Sorgen über möglichen Verkaufsdruck auf dem Markt auslöste. Ob das allerdings auch für die Transfers am Montag gilt, bleibt aktuell unklar, da der Markt sich aktuell sowieso von seiner extrem volatilen Seite zeigt.

Die 900-Millionen-Dollar-Transaktion ging von der Mt. Gox-Wallet '1Mo1n' aus - einer Adresse, die erst vergangene Woche Bitcoin im Wert von 1,07 Milliarden Dollar von einer anderen Börsen-Wallet erhalten hatte. Zuvor konnte diese Wallet bei Arkham Intelligence nicht eindeutig Mt. Gox zugeordnet werden. Bereits eine Woche zuvor hatte Mt. Gox 12.000 Bitcoin im Wert von mehr als einer Milliarde US-Dollar verschoben.

Im vergangenen Jahr verlängerte die insolvente Kryptobörse die Rückzahlungsfrist bis zum 31. Oktober 2025. Bis zu diesem Datum sollen dann alle Gläubiger entschädigt worden sein. Fraglich ist, ob alle Gläubiger ihre BTC zurück auf den Markt werfen oder ob die unfreiwilligen Langzeit-Hodler abwarten, was mit dem Bitcoin Kurs passiert, der sich aktuell ja eher auf einem Schlingerkurs befindet.

Hello Runner



This is a movement of $26M BTC to the Mt. Gox 1Jbez Operations wallet with the $1B moved to a change wallet.



The last time that Mt. Gox did this 5 days ago, they moved ~$15M BTC to Bitgo, one of the custodians aiding Mt. Gox with repayments. pic.twitter.com/0jI1zawONy - Arkham (@arkham) March 11, 2025

