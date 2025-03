Günstige Kryptowährungen, die nach der Krypto-Reserve explodieren können

Günstige Kryptowährungen bieten im Unterschied zu den etablierteren Coins ein deutlich größeres Steigerungspotenzial. Allerdings müssen dabei einige Punkte beachtet werden, damit sie auch ein langfristiges Potenzial bieten. Einige der beliebtesten günstigen Kryptowährungen, welche von der Krypto-Reserve der USA überdurchschnittlich profitieren können, finden Sie in diesem Beitrag.

BTC Bull Token: Günstige Kryptowährung für den Bitcoin-Narrativ

Stellen Sie sich vor, man würde das Renditepotenzial eines Memecoins mit der Sicherheit von Bitcoin vereinen. Genau dies tut nun der innovative BTC Bull Token, indem er seine eigene Preisentwicklung von dem Bitcoin-Kurs abhängig macht, jedoch mit einer niedrigeren Marktkapitalisierung deutlich steiler steigen kann. Mit diesem Konzept könnte der neue BTC-Fantoken sogar Bitcoin-Maximalisten interessieren.

Einer der größten Vorzüge von BTC Bull Token sind seine passiven Einkommen in Bitcoin. Denn für diese werden kein teures Equipment, Stellplatz mit Wärme- und Lärmbelästigung, Expertise und Co benötigt. Stattdessen werden lediglich die $BTCBULL-Coins vorausgesetzt, um sich für den Bitcoin-AirDrop zu qualifizieren, welcher bei allen 50.000 USD höheren BTC-Kurszielen und erstmalig bei 150.000 USD ausgeschüttet wird.

Darüber hinaus wurde der BTC Bull Token sogar noch deflationärer als Bitcoin gestaltet. Denn im Gegensatz zu diesem wird nicht nur die Emissionsmenge kontinuierlich gekürzt, sondern es finden Vernichtungen statt, welche das Angebot effektiv verringern. Diese Burnings erfolgen ebenfalls in Intervallen von 50.000 USD und erstmalig bei einem Bitcoin-Preis von 125.000 USD. Durch die Angebotsverknappung wird der Wert der übrigen Coins tendenziell gestärkt.

Ein weiterer wichtiger Mechanismus ist das Staking, welches die loyalen Tokeninhaber mit einem passiven Einkommen belohnt. Auch dies ist gegenüber Bitcoin eine Besonderheit und kann für weitere Einkünfte sorgen. Bei diesem spielt es zudem keine Rolle, bei welchem Preis BTC gerade notiert. Stattdessen hängen die Staking-Zinsen von der in den Pool eingezahlten Coins ab, sodass diese dynamisch angepasst werden.

Der BTC Bull Token konnte schnell eine große Reichweite aufbauen, was möglicherweise auch an der Unterstützung von Mario Nawfal liegt, einem der größten Podcaster. Somit konnte das Projekt in etwas mehr als einem Monat schon eine Finanzierungssumme in Höhe von 3,48 Mrd. USD einnehmen. Nur noch für weniger als einen Tag und 18 Stunden können die $BTCBULL für 0,002405 gekauft werden, wobei derzeit beim Staking schon 123 % gezahlt werden.

Mind of Pepe: Günstige Kryptowährung mit revolutionärer KI

Während der Sektor der KI-Agenten von einer Fülle neuer Coins überschwemmt wurde, bei denen es sich meistens nur um Memecoins in Kombination mit einem Chatbot gehandelt hat, soll Mind of Pepe einen vollkommen anderen Standard darstellen. Denn dieser soll der beste Assistent und Berater für Kryptoinvestoren und -nutzer werden, was einen Teil der Liquidität der Portfolio-Reallokation in diese nützliche Alternative fließen lassen könnte.

So können an Mind of Pepe unterschiedlichste Aufgaben delegiert werden, wie das Auffinden und Nutzen der besten passiven Einkommen für einen Coin. Aber auch Fragen rund um den Kryptomarkt kann er durch die Bündelung der Gesprächsverläufe in den sozialen Medien und mehr hervorragend beantworten. Ebenso soll der KI-Agent trendige Memecoins starten, welche von seiner Kernfunktion des Echtzeit-Trendindikators profitieren.

Dieser macht sich die Schwarmintelligenz zunutze und kombiniert die Informationen sowie das Sentiment mit weiteren Daten, um die nächsten Kryptotrends vor der Einpreisung der Mainstreet zu identifizieren. Durch die Anbindung von Handelsrobotern lassen sich diese Signale sofort umsetzen, um durch das Newstrading die höchstmöglichen Gewinne zu erzielen und ein passives Einkommen zu erhalten.

Der KI-Agent hat bereits bedeutende Fortschritte gemacht und so werden nun noch die LLM-Strategien optimiert, um eine höhere Genauigkeit der Trendvorhersage zu erhalten. Für noch bessere Ergebnisse wurden ebenso die API-Integrationen erweitert. Außerdem befindet sich das Puls-System in der Entwicklung, welches den Nutzern die neuesten Trends, Stimmungen und On-Chain-Bewegungen aufzeigt. Dabei verbessert er sich eigenständig.

Für die Nutzung der unterschiedlichen Dienste benötigt man den eigenen $MIND-Coin, was diesem seinen Wert verleiht. Er kann über das Fundraising unter dem späteren Einführungspreis an den Kryptobörsen bezogen werden, sodass sich schon die ersten Buchgewinne erwirtschaften lassen. Ebenso steht bereits der Staking-Mechanismus mit einem passiven Einkommen in Höhe von 313 % zur Verfügung.

Meme Index: Günstige Kryptowährung vereint zwei Trends

Angefangen als Spaß während des ICO-Hypes von Ethereum haben sich die Memecoins spätestens seit dem vergangenen Jahr zu einem eigenen Kryptosektor etabliert. Dies lässt sich auch an dem hohen Anteil des Handelsvolumens des Sektors sowie den Rekordsuchanfragen auf Google, CoinGecko und CoinMarketCap erkennen. Zudem haben sich immer mehr nützliche Memetoken mit echten Geschäftsmodellen entwickelt.

Für diese hoch viralen Projekte war die Einführung eines der beliebtesten Anlagevehikel bereits überfällig. Nun soll diese mehr als 14,85 Bil. USD schwere Anlageklasse mit dem zeitweise mehr als 130 Mrd. USD bewerteten Memecoin-Sektor vereint werden, um einige der größten Schwachstellen der Nische zu lösen und neues Wachstum zu entfalten. Aufgrund dieser Vorteile und des großen Interesses könnten Meme Index besonders stark profitieren.

So werden mit einem Investment in einen der vier Fonds schnell, einfach und preiswert einige der besten Coins aus dem Sektor gekauft. Damit nur die vielversprechendsten Token von ihnen aufgenommen werden, wird die Zusammensetzung von den Inhabern des nativen $MEMEX-Coins über Abstimmungen bestimmt. Dies erlaubt die Nutzung der Erfahrungen unterschiedlicher Experten und bessere Timings.

Bemerkenswert ist auch, dass Meme Index jetzt zu einem hervorragenden Zeitpunkt startet, während dem viele Memecoins mit einem deutlichen Abschlag erworben werden können. Sollten sich diese nur bis an ihre Allzeithochs bewegen, würden sich einige von ihnen bereits vervielfachen. Für den nächsten großen Katalysatoren wird hingegen die US-Krypto-Reserve gesorgt, welcher sich vermutlich noch weitere Nationen anschließen.

Eine große Chance bietet auch die dezentrale Governance, weil sich das Projekt somit an die ändernden Marktbedingungen anpassen kann. Beispielsweise könnten ebenso Fonds anderer Sektoren angeboten werden. Aber auch marktunabhängige Strategien wie Total-Return, echte Börsenlistung und mehr sind somit auf Wunsch der Community denkbar. Nur noch für 20 Tage können sie für 0,0166883 USD und mit einer Staking-Rendite von 573 % gekauft werden.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.