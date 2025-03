DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Trump will Zölle auf Stahl und Aluminium aus Kanada auf 50% erhöhen

US-Präsident Donald Trump reagiert auf die Gegenzölle der kanadischen Regierung. Auf Social Media kündigte Trump an, die geplanten Zölle auf Stahl und Aluminium aus Kanada von 25 Prozent auf 50 Prozent anzuheben. Er teilte außerdem mit, die USA würden die Zölle auf Autos, die in die USA eingeführt werden, ab dem 2. April "substanziell erhöhen". Dadurch würde die Automobilproduktion in Kanada dauerhaft stillgelegt.

Bowman Favoritin für Spitze der Fed-Bankenaufsicht - Kreise

Fed-Gouverneurin Michelle Bowman ist nach Aussage informierter Personen Favoritin für die Spitze der Bankenaufsicht innerhalb der Federal Reserve. Nach Angaben dieser Personen haben Berater von US-Präsident Donald Trump Verbündeten in den vergangenen Tagen entsprechende Hinweise gegeben. Einige republikanische Abgeordnete hatten gefordert, den stellvertretenden Fed-Vorsitz für Bankenaufsicht umgehend zu besetzen, nachdem sie sich über öffentliche und private Äußerungen von Fed-Chairman Jerome Powell geärgert hatten, der gesagt hatte, man könne diese Position unbesetzt lassen.

Zahl offener US-Stellen im Januar höher als erwartet

Die Zahl der offenen Stellen in den USA ist im Januar höher als erwartet ausgefallen. Wie das US-Arbeitsministerium im Rahmen seiner Job Openings and Labor Turnover Summary (Jolts) mitteilte, gab es 7,7 (Dezember: 7,6) Millionen offene Stellen. Analysten hatten einen Wert von 7,5 Millionen prognostiziert. Die Zahl der freiwilligen Kündigungen lag bei 3,3 (3,1) Millionen. Die Zahl der Entlassungen betrug 1,6 (1,8) Millionen.

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste Woche März +5,7% gg Vorjahr

