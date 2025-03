DJ PTA-Adhoc: Eigenheim Union 1898 Beteiligungs AG: Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Eigenheim Union 1898 Beteiligungs AG.

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Berlin (pta/11.03.2025/19:30) - Veröffentlicht am Berlin, 11.03.2025

Das Unternehmen Eigenheim Union 1898 Beteiligungs AG, gibt hiermit bekannt, dass es einen Insolvenzantrag beim zuständigen Insolvenzgericht gestellt hat.

Über Eigenheim Union Gruppe Die Eigenheim Union Gruppe realisiert bezahlbare und nachhaltigen Wohnqualität in der Metropolregion Berlin. In attraktiven und stark nachgefragten Lagen entstehen bezugsfertige Eigenheime für Selbstnutzer und Kapitalanleger. Sämtliche Wertschöpfungsprozesse sind standardisiert und werden durch das erfahrende Team der Eigenheim Union Gruppe abgedeckt.

Kontakt Eigenheim Union 1898 Beteiligungs AG Ringbahnstraße 16/18/20 12099 Berlin

Telefon: +49 30 233 21 36 0 Fax: +49 30 233 21 36 99 info@eigenheim-union-beteiligung.de

Aussender: Eigenheim Union 1898 Beteiligungs AG

ISIN(s): DE000A40KY00 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

