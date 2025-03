Bonn (ots) -- Neues Vorstandsmitglied im DIGITALHUB.DE: Ehemaliger Gründer und CEO Sven Wittich in der Leitung des Unternehmens- Fortsetzung des Wachstumskurses von DIGITALHUB.DE- Weiterhin Doppelvorstand: Vera Zimmermann und Sven Wittich als DoppelspitzeDIGITALHUB.DE begrüßt ein neues Vorstandsmitglied: Der ehemalige Gründer und CEO Sven Wittich hat sich in einem mehrstufigen Auswahlprozess unter mehr als 100 Bewerbern und Bewerberinnen durchgesetzt. Er war in verschiedenen leitenden Positionen tätig, unter anderem als CEO der BANKINGCLUB GmbH sowie als Gründer und CEO der Cleverpaid UG. Zudem hat er zahlreiche Startups auf ihrem Weg zum erfolgreichen Abschluss von Investments begleitet.In seiner Vorstandsposition will sich Wittich für das Startup-Ökosystem einsetzen und den Wachstumskurs des DIGITALHUB.DE fortsetzen: "Aus eigener Erfahrung weiß ich, vor welchen Hürden Gründende stehen. Mein Fokus wird darauf liegen, Gründende mit Netzwerk, Knowhow und Kapital zu unterstützen. DIGITALHUB.DE soll somit seine Marktposition als erste Anlaufstelle für Gründende weiter ausbauen."Dr. Hubertus Hille, Hauptgeschäftsführer der IHK Bonn/Rhein-Sieg und Aufsichtsratsvorsitzender des DIGITALHUB.DE, freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Doppelvorstand: "Sven Wittich hat umfassende Erfahrung in der Startup-Branche und mit der Führung innovativer Technologieunternehmen. Ich bin überzeugt, dass er mit seiner Expertise im Vorstandsteam mit Vera Zimmermann die erfolgreiche Entwicklung des Hubs weiter vorantreiben wird."Über DIGITALHUB.DE in Bonn:Die Digitaler Hub Region Bonn AG (DIGITALHUB.DE) wurde 2016 im Rahmen des Förderprojektes DWNRW vom Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen ins Leben gerufen und ist die Anlaufstelle für digitale und Cyber Security-Startups und Unternehmen aus Bonn und der Region. DIGITALHUB.DE bietet Veranstaltungen zu aktuellen Wirtschafts- und Technologiethemen, dient als Coworking- und Eventlocation und unterstützt Gründende mit zwei Accelerator-Programmen (HUBGRADE für digitale Startups, HUBGRADE CYBER für Cyber Security-Startups), Finanzierungen, Infrastruktur, Mentoring und Coaching sowie einem großen Netzwerk aus Investoren, Partnern, Unternehmen und wissenschaftlichen Institutionen. DIGITALHUB.DE sieht sich als eine Entwicklungs- und Begegnungsstätte für Startups, Unternehmen, Wissenschaft und Forschung und fördert damit die digitale Wirtschaft.Pressekontakt:Homepage: https://www.digitalhub.deAnsprechpartnerin: Sarah MahlmannE-Mail: presse@digitalhub.deTelefon: 0174 3934971Original-Content von: Digitaler Hub Region Bonn AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177317/5988809