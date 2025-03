RoslinCT soll den Technologietransfer und die kommerzielle Herstellung von Omisirge® in der Zelltherapie-Produktionsstätte von RoslinCT in Hopkinton, MA, durchführen.

Omisirge® ist eine kommerzialisierte nicht übereinstimmende nicht verwandte Zelltherapie, die von der jüngsten Spenderquelle stammt und für eine einfache Infusion bei Patienten mit hämatologischen Malignomen gelagert wird.

Ayrmid Pharma Ltd., ein Pionier der Zelltherapie, der daran arbeitet, Zellen in leistungsstarke Therapeutika umzuwandeln, und RoslinCT, ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und Fertigungsunternehmen (CDMO) für Zell- und Gentherapie, gaben heute ihre Absicht bekannt, eine strategische Partnerschaft für die Produktion von Omisirge einzugehen, einem kommerziellen Produkt zur Behandlung von hämatologischen Malignomen, das in den USA von Gamida Cell Inc., einer Tochtergesellschaft von Ayrmid Pharma Ltd., vermarktet wird.

Die beiden Unternehmen beabsichtigen, eine Vereinbarung zu treffen, wonach RoslinCT den Technologietransfer und die kommerzielle Herstellung von Omisirge von Gamida Cell übernimmt. Bei dem zellbasierten Produkt handelt es sich um eine von der FDA zugelassene und 2023 auf den Markt gebrachte Nikotinamid-modifizierte allogene hämatopoetische Vorläuferzelltherapie. Die beiden Unternehmen beabsichtigen, den Technologietransfer und die kommerzielle Herstellung in der hochmodernen, speziell für die Zelltherapie errichteten CGMP-Produktionsanlage von RoslinCT in Hopkinton, MA, durchzuführen.

"Im Rahmen unserer globalen Dual-Sourcing-Strategie freuen wir uns, bekannt zu geben, dass wir beabsichtigen, mit RoslinCT beim Technologietransfer von Omisirge in ihre hochmoderne Anlage in Hopkinton, MA, zusammenzuarbeiten", sagte Dr. Joe Wiley, Chief Executive Officer von Ayrmid. Er fügte hinzu: "Dieser wichtige strategische Schritt wird es Gamida Cell ermöglichen, Omisirge für unsere Patienten sowohl aus unserer internen Produktionskapazität als auch von RoslinCT zu beziehen."

"Die dynamischen Interaktionen zwischen den beiden Teams sind sehr produktiv, und wir freuen uns darauf, mit den Teams von Aymrid Pharma Ltd. und Gamida Cell Inc. zusammenzuarbeiten, um die Produktion dieses innovativen Produkts für ihre Patienten in den Vereinigten Staaten zu unterstützen", sagte Peter Coleman, Chief Executive Officer von RoslinCT. Er fügte hinzu: "Wir freuen uns über die Absicht, mit Gamida Cell zusammenzuarbeiten und dieses Produkt in das Portfolio der bei RoslinCT hergestellten kommerziellen Produkte aufzunehmen."

Über Gamida Cell

Gamida Cell Inc, eine Tochtergesellschaft von Ayrmid Pharma Ltd.

Gamida Cell ist ein Pionier der Zelltherapie, der daran arbeitet, Zellen in leistungsstarke Therapeutika umzuwandeln. Die firmeneigene Nicotinamid (NAM)-Technologie des Unternehmens nutzt die Eigenschaften von NAM, um Zellen in allogene Zelltherapieprodukte und -kandidaten umzuwandeln, die für Patienten mit hämatologischen Malignomen potenziell heilend sind, darunter Omisirge, das 2023 zugelassen und auf den Markt gebracht wurde. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.gamida-cell.com oder folgen Sie Gamida Cell auf LinkedIn, Twitter, Facebook oder Instagram.

Über RoslinCT

RoslinCT ist ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO), das sich auf fortschrittliche Zell- und Gentherapien spezialisiert hat. RoslinCT wurde 2006 gegründet und basiert auf der bahnbrechenden Klonierungstechnologie von Dolly dem Schaf am Roslin Institute im Jahr 1997. RoslinCT hat modernste Wissenschaft genutzt, um die Entwicklung von Humanarzneimitteln voranzutreiben. Mit einer bemerkenswerten Tradition auf diesem Gebiet hat das Unternehmen bedeutende Meilensteine erreicht. Dazu gehört, dass es zu den ersten Unternehmen weltweit gehört, die klinisch einsetzbare humane pluripotente Stammzellen herstellen. In Zusammenarbeit mit Partnern hat RoslinCT auch das erste CRISPR-editierte Zelltherapieprodukt für eine schwere Erbkrankheit entwickelt und von der frühen Entwicklung bis zur Vermarktung gebracht.

Ausgestattet mit 22 speziell angefertigten CGMP-Zelltherapie-Verarbeitungssuiten in Edinburgh, Schottland, und Hopkinton, Massachusetts, bietet RoslinCT innovative Prozess- und analytische Entwicklung, klinische und kommerzielle CGMP-Fertigung für eine Reihe von Zelltypen für autologe und allogene Prozesse sowie CGMP-iPSC-Zelllinienentwicklung, Gen-Editing und Differenzierung.

Mit maßgeschneiderten CDMO-Lösungen ermöglicht RoslinCT seinen Partnern einen effizienten Übergang von der Entwicklung zur Vermarktung und die weltweite Bereitstellung lebensrettender Zell- und Gentherapien. RoslinCT ist ein Portfoliounternehmen von GHO Capital. Erfahren Sie mehr über unsere Dienstleistungen unter www.roslinct.com folgen Sie RoslinCT auf Linkedin, Twitter, Facebook.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250311627262/de/

