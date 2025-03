The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 11.03.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 11.03.2025ISIN NameCA76027P4006 REPLICEL LIFE SCIENCESDE000A0TGJ55 VARTA AG O.N.GB00BQ2K3557 RIVER GLOBAL LS-,01IE00BJP5NL42 INVESCOM2 USD HY COBD ESG