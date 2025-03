© Foto: stockfotos-mg - Zoonar.com/stockfotos-mg

Die Tage der Ein- und Zwei-Cent-Münzen in Deutschland könnten gezählt sein. Das von der Bundesbank ins Leben gerufene "Nationale Bargeldforum" hat eine Initiative zur Abschaffung der kleinen Münzen gestartet. Geht es nach den Experten, sollen Barzahlungen künftig auf den nächsten Fünf-Cent-Betrag gerundet werden - eine Praxis, die in mehreren europäischen Ländern bereits üblich ist. Bundesbank drängt auf gesetzliche Rundungsregel Das Bundesfinanzministerium soll sich für eine gesetzliche Regelung zur Abschaffung des Kleingeldes einsetzen. "Die Rundungsregeln sollten in Europa möglichst einheitlich sein", heißt es in einer Mitteilung der Bundesbank. Konkret würde das bedeuten: Beträge wie …