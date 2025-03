- Das Telekommunikationsunternehmen Telefónica Germany verlängert den Oracle-Supportvertrag mit Spinnaker nach der ersten zweijährigen Vertragslaufzeit um weitere drei Jahre -

- Telefónica Germany gibt außerdem bekannt, dass es seine Broadcom-VMware-Supportfunktion zu Spinnaker verlagert hat -

Spinnaker Support (Spinnaker), dem Unternehmen weltweit bei der Unterstützung ihrer wichtigen Oracle-, SAP- und VMware-Software vertrauen, gibt heute die Verlängerung seines Oracle-Supportvertrags mit Telefónica Germany nach dem Erfolg der ersten zweijährigen Vertragslaufzeit bekannt. Darüber hinaus kündigt Spinnaker an, dass es in den nächsten drei Jahren auch Software-Support von Drittanbietern für den VMware-Bestand von Telefónica Germany bereitstellen wird.

Telefónica Germany ist mit 45,1 Millionen Mobilfunkanschlüssen und 2,4 Millionen Breitbandanschlüssen einer der führenden integrierten Telekommunikationsanbieter in Deutschland. Das Unternehmen bietet Mobilfunk- und Festnetzdienste für Privat- und Geschäftskunden sowie innovative digitale Lösungen auf Basis seiner Infrastruktur und der Analyse mobiler Daten an. Immer mehr Menschen in Deutschland entscheiden sich aufgrund der Netzqualität, des hervorragenden Service und des guten Preis-Leistungs-Verhältnisses für Telefónica Germany.

Vor zwei Jahren beschloss Telefónica Germany, seine gesamte Oracle-Umgebung auf Spinnaker umzustellen, um die digitale Transformation des Unternehmens zu beschleunigen. In den letzten zwei Jahren hat Spinnaker dem Telekommunikationsriesen erhebliche Einsparungen im Laufe des Jahres ermöglicht, die für digitale Transformationsprojekte eingesetzt wurden. Spinnaker unterstützt die vorwiegend veraltete Oracle-Softwareumgebung von Telefónica Germany, sodass sich das Unternehmen auf die digitale Transformation konzentrieren kann, anstatt veraltete Technologien zu aktualisieren, um die Konformität zu gewährleisten.

Nach dem Erfolg der laufenden Bereitstellung von Oracle-Support und der Entscheidung von Broadcom-VMware, ein Abonnement-Lizenzmodell einzuführen, bietet Spinnaker nun Support für die gesamte SDDC-VMware-Umgebung von Telefónica Germany. Mit der Änderung des Lizenzmodells kam es zu einer erheblichen Erhöhung der Gebühren, um bei VMware zu bleiben, was dazu führte, dass Telefónica Germany beschloss, seine Optionen zu prüfen und letztlich den fokussierten Support von Spinnaker zu erweitern.

Holger Berndt, Professional Lead Software Asset Management, Telefónica Germany GmbH Co. OHG, sprach über die laufende Partnerschaft mit Spinnaker: "Wir sind sehr zufrieden mit dem beispiellosen Service, den Spinnaker in den letzten zwei Jahren erbracht hat, und der uns bei unserer digitalen Transformation unterstützt hat. Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit in den nächsten drei Jahren fortzusetzen."

Berndt fuhr fort: "Wir werden den zusätzlichen Vorteil haben, dass wir die hervorragende Unterstützung erhalten, die wir benötigen, während wir die Vorschriften einhalten, was uns wertvolle Zeit gibt, um unsere Virtualisierungsstrategie zu überdenken."

Matt Stava, CEO von Spinnaker Support, sagte: "Spinnaker ist stolz auf seinen hervorragenden Service. Dass Telefónica Germany nicht nur seinen Oracle-Supportvertrag verlängert, sondern auch unsere Zusammenarbeit auf den VMware-Support ausweitet, ist ein Beweis für die hervorragende Leistung unseres Unternehmens und unseres Teams. Wir freuen uns darauf, in den nächsten drei Jahren und darüber hinaus eng mit Telefónica Germany zusammenzuarbeiten."

Weitere Informationen über Spinnaker finden Sie unter www.spinnakersupport.com.

Über Spinnaker Support

Spinnaker Support bietet einen weltweiten, unabhängigen Drittanbieter-Software-Support für Oracle, SAP und VMware sowie verwaltete Dienste und Cloud-Lösungen für Oracle und SAP. Spinnaker genießt das Vertrauen von Unternehmen rund um die Welt auch solchen in stark regulierten Branchen und befähigt sie dazu, ihre IT-Strategie selbst zu bestimmen. Durch die Befreiung von vorgegebenen Anbieter-Roadmaps bietet Spinnaker seinen Kunden Entscheidungsfreiheit durch die Ausrichtung des Softwaremanagements an den Geschäftszielen, die Reduzierung von Kosten und die Maximierung der Rendite. Mit einem strategischen Ansatz für Sicherheit, Leistung, Ressourcenzuweisung und verwaltete Dienste legt Spinnaker Support das Fundament für langfristige IT-Effizienz und geschäftlichen Erfolg.

Über Telefónica

O2 Telefónica ist ein führender Full-Service-Anbieter von Telekommunikationsdiensten für Privat- und Geschäftskunden. Das Portfolio der Kernmarke O2 und verschiedener Zweit- und Partnermarken umfasst traditionelle Telefonie- und Internetanschlüsse sowie innovative digitale Dienste im Bereich des Internets der Dinge und der Datenanalyse. Im Mobilfunk betreut O2 Telefónica mehr als 45 Millionen Mobilfunkanschlüsse (inkl. M2M Stand 31.12.2024). Kein Netzbetreiber verbindet hierzulande mehr Menschen. Das leistungsstarke und mehrfach ausgezeichnete Mobilfunknetz des Unternehmens erreicht mehr als 99 Prozent der Bevölkerung. Im Festnetz bietet O2 Telefónica seinen Kunden die führende technologische Vielfalt und geografische Verfügbarkeit in Deutschland. Im Geschäftsjahr 2024 erwirtschaftete das Unternehmen mit rund 7.500 Mitarbeitern einen Umsatz von 8,5 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört mehrheitlich dem spanischen Telekommunikationskonzern Telefónica S.A. mit Sitz in Madrid, einem der größten Telekommunikationskonzerne der Welt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250311816045/de/

Contacts:

Medienkontakt

Dan Walsh

dan@mustardpr.com

+44 (0) 7828 816 971