3U HOLDING AG

3U veröffentlicht vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 sowie Umsatz- und Gewinnprognose für 2025



11.03.2025

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





3U veröffentlicht vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 sowie Umsatz- und Gewinnprognose für 2025 Der Vorstand der 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902; Kürzel: UUU) hat am heutigen Tage die Planung für das Geschäftsjahr 2025 verabschiedet. Danach erwartet 3U HOLDING AG für das Geschäftsjahr 2025 ohne Berücksichtigung etwaiger künftiger Zukäufe Gesamterlöse in einer Bandbreite von EUR 62 Mio. bis EUR 66 Mio. Beim operativen Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen rechnet die Konzernleitung für 2025 mit einem ausgeglichenen EBITDA. Auf Basis vorläufiger, noch ungeprüfter Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 geht der Vorstand von einem Umsatz im Geschäftsjahr 2024 von rund EUR 55,8 Mio. (gegenüber einem zuletzt prognostizierten Umsatz von mindestens EUR 55 Mio.) aus. 2024 lag das Konzern-EBITDA nach vorläufigen Berechnungen bei rund EUR 3,8 Mio. Die vorläufige EBITDA-Marge im Geschäftsjahr 2024 beläuft sich auf 6,8 Prozent und liegt damit deutlich über dem zuletzt kommunizierten Prognosekorridor von 4 % bis 5 %. Das Unternehmen beabsichtigt die finalen geprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 am 28. März 2025 zu veröffentlichen. Diese Nachricht kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung des Konzerns beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Derartige Faktoren können zum Beispiel geopolitische Konflikte, Wechselkursschwankungen, Zinsänderungen, Pandemien, die Markteinführung von Konkurrenzprodukten oder Änderungen in der Unternehmensstrategie sein. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche in die Zukunft gerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Kontakt:

Thomas Fritsche

Leitung Unternehmenskommunikation & Investor Relations

3U HOLDING AG

Zu den Sandbeeten 1b

D-35043 Marburg

Tel.: + 49 (0)6421 999-1200

Fax: + 49 (0)6421 999-1222

Email: IR@3U.net

www.3u.net



