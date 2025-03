Der Global Systems Integrator Deepsense.ai wird erster Partner

Vespa.ai ist der Entwickler der führenden Plattform für die Erstellung von umfangreichen KI-Anwendungen in Echtzeit auf der Basis von Big Data. Das Unternehmen hat heute den Start des Vespa.ai Partnerprogramms bekannt gegeben, das Unternehmen dabei helfen soll, skalierbare KI-Anwendungen zu erstellen, die zum Unternehmenserfolg beitragen.

"KI hat das Potenzial, das Geschäft ganz neu zu gestalten, aber viele Unternehmen tun sich schwer, vom Pilotprojekt zur kompletten Umsetzung zu gelangen," sagte Jon Bratseth, CEO und Mitgründer von Vespa. "Über das Vespa.ai Partnerprogramm können sich Unternehmen verbinden, die Implementierungsdienste anbieten. So kann Vespa's skalierbare Engine zur Aktivierung von KI genutzt werden, auch wenn intern kein Fachwissen vorhanden ist. Wir unterstützen unsere Partner bei der Entwicklung von praktischen, effizienten Lösungen."

"Wir freuen uns, nun dem Vespa.ai Partner Programm anzugehören," sagte Robert Bogucki, CEO und Gründer von deepsense.ai. "Vespa is eine erprobte Technologie, die KI in großem Umfang ermöglicht, was oft ein Hindernis darstellt. Dank unserer engen Zusammenarbeit mit Vespa können wir KI-Dienste implementieren, die das volle Potenzial von KI für unsere Kunden freisetzen. So setzen wir unsere Geschichte der erfolgreichen Partnerschaften fort, wie zum Beispiel die enge Zusammenarbeit mit führenden Tech-Unternehmen wie OpenAI, NVIDIA, LangChain, Anyscale und Crusoe."

Die explosive Ausbreitung von unstrukturierten Daten und der Siegeszug der generativen KI sowie Retrieval-Augmented Generation (RAG) haben zur wachsenden Bedeutung von intelligenter Suche und Systemen für Empfehlungen beigetragen. Mit Vespa.ai's Plattform können Unternehmen Anwendungen erstellen, die mithilfe von KI effizient suchen und große Mengen von Daten in Echtzeit strukturieren können. Das neue Vespa.ai Partnerprogramm bietet Serviceanbietern Zugang zu technischem Know-how, Co-Marketingmöglichkeiten sowie Go-to-Market-Support, wodurch sie ihre KI-Lösungen verbessern können.

Wie Sie sich am Vespa.ai Partnerprogramm beteiligen können

Das Vespa.ai Partnerprogramm ist geeignet für Technologieanbieter, Integrationspartner und Beratungsunternehmen, die von KI unterstützte Lösungen für die Suche und Abfrage anbieten. Die Partner haben Zugang zu technischen Schulungen, gemeinsamen Marketinginitiativen und Gelegenheiten zur Zusammenarbeit, um den Unternehmenserfolg zu steigern.

Wenn Sie mehr über das Programm erfahren oder sich bewerben möchten: https://vespa.ai/partners/.

Über Vespa

Vespa.ai ist eine leistungsstarke Plattform für die Entwicklung von KI-Anwendungen, die auf Echtzeit-Suche basieren. Nach der Erstellung werden diese Anwendungen über die groß angelegte, verteilte Architektur von Vespa bereitgestellt, die Daten, Inferenz und Logik für Anwendungen, die große Datenmengen und hohe gleichzeitige Abfragequoten verarbeiten, effizient verwaltet. Vespa bietet alle Bausteine einer KI-Anwendung, einschließlich Vektordatenbank, Hybridsuche, RAG (Retrieval Augmented Generation), NLP (Natural Language Processing), maschinelles Lernen und Unterstützung für große Sprachmodelle (LLM) und Bild-Sprachmodelle (VLM). Es ist als verwalteter Dienst und als Open Source verfügbar.

Über Deepsense.ai

Als anwendungsorientierter KI-Experte bietet deepsense.ai durch professionelle Betreuung und Implementierung maßgeschneiderte KI-Lösungen. Das Unternehmen hat zahlreiche Projekte für mehr als 200 globale Marken durchgeführt, wie zum Beispiel Johnson Johnson, Sky, Danone, Hexagon, Google, und Volkswagen. Zur Expertise des Unternehmens gehört die Anwendung von LLMs, MLOps, Computer Vision, Edge-Lösungen und Prognoseanalytik, um Produkte und Prozesse zu verbessern. Um sich als KI-Vorreiter zu behaupten, arbeitet deepsense.ai mit branchenführenden Unternehmen wie OpenAI, NVIDIA, Anyscale und LangChain zusammen. Mithilfe von eigenen Tools wird die Entwicklung von KI-Lösungen für die Kunden beschleunigt und vereinfacht.

