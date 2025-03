Die Hoffnungen auf eine Stabilisierung nach der jüngsten Talfahrt konnten nicht erfüllt werden. Dow Jones und Co haben ihre zu Wochenbeginn erlittenen Verluste am Dienstag noch ausgeweitet. Auch die meisten Tech-Werte rutschten im Handelsverlauf wieder ab. Immerhin: Bis auf zwei konnten sich die "Glorreichen Sieben" wieder erholen. Das Börsenumfeld in den USA ist weiter von Konjunktursorgen geprägt. Am Dienstag nun legte Donald Trump nach. Der US-Präsident erklärte, dass er die Zölle auf alle Stahl- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...