Freiburg (ots) -Die von Eva Högl erstellte Mängelliste ist nicht überraschend. Es fehlt den Streitkräften nach wie vor an Geld. Das zu ändern, ist Gegenstand der laufenden Gespräche zwischen Union, SPD und Grünen. Es fehlt weiterhin an Waffen. Viele davon hat das Verteidigungsministerium an die Ukraine abgegeben. Die Beschaffung von Ersatz dauert. Überdies sind hier europäische Kooperationen dringlicher denn je. Der von der Wehrbeauftragten beschriebene Personalmangel ist gravierend. (...) Zugleich steigen die Anforderungen in der Nato. (...) Ohne eine sanfte Form der Wehrpflicht wird es nicht gehen. Dass der Punkt im Sondierungspapier noch nicht auftaucht, zeigt, wie schwer Union und SPD unpopuläre Schritte fallen. https://mehr.bz/khs71qPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59333/5988826