Barcelona, Spanien, 11. März 2025 (ots/PRNewswire) -Auf dem MWC Barcelona 2025 gaben der Stadtrat von Barcelona und Huawei Spanien im Rahmen des Mobile World Congress (MWC) eine Kooperationsvereinbarung für die Entwicklung von Innovations- und Ausbildungsaktivitäten im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) bekannt. Die Allianz wird den Aufbau des Smart-City-Projekts in Barcelona fördern, insbesondere in Schlüsselbereichen wie der städtischen Kommandozentrale, intelligente Gebäude, Konnektivität, grüne Energie und Entwicklung von IKT-Talenten.Diese Allianz unterstreicht das Engagement beider Organisationen für die Digitalisierung der Gesellschaft und legt den Grundstein für die Förderung gemeinsamer Smart-City-Projekte in Schlüsselbereichen wie städtische Kommandozentrale, intelligente Gebäude, Konnektivität, grüne Energie und IKT-Talententwicklung.Was die Entwicklung von IKT-Talenten betrifft, so werden die Initiativen von der Huawei Spain Academy unterstützt, der ersten Ausbildungseinrichtung dieser Art in Europa. Sie wurde vor kurzem gegründet, um Talente und digitale Fähigkeiten in Spanien zu fördern. Sie wird im Rahmen der IT Academy entwickelt, dem fortschrittlichen technologischen Ausbildungszentrum von Barcelona Activa, das Erfahrung in der Ausbildung von Studenten in den Bereichen Programmierung und Big Data besitzt.An der feierlichen Unterzeichnung und Vorstellung des Abkommens nahmen prominente Persönlichkeiten aus beiden Organisationen teil.Den Stadtrat von Barcelona vertraten der Bürgermeister Jaume Collboni, der stellvertretende Bürgermeister für Wirtschaft, Finanzen, Wirtschaftsförderung und Tourismus, Jordi Valls, die Stadtdirektorin Laia Claverol, der Leiter des Bereichs Wirtschaft und Wirtschaftsförderung, Antoni Fernández, der Leiter der Wirtschaftsförderung, Miquel Rodríguez, und der Leiter des städtischen Instituts für Informationstechnologie, Emili Rubió.Huawei wurde durch Leo Chen, Corporate Senior Vice President & President of Enterprise Sales von Huawei, und Andrés Yin, CEO von Huawei Iberia, vertreten.Der Bürgermeister von Barcelona, Jaume Collboni, erklärte während der Veranstaltung: "Diese Zusammenarbeit, die Barcelonas Position als Technologiehauptstadt stärkt, ist ein wichtiger Schritt zur Förderung der digitalen Integration und zur Gewährleistung eines gleichberechtigten Zugangs zur Technologie. Mit vereinten Kräften priorisieren wir die Entwicklung digitaler Kompetenzen durch Initiativen wie die IT-Akademie von Barcelona Activa."Leo Chen, Corporate Senior Vice President, President of Enterprise Sales von Huawei, sagte seinerseits: "Diese Vereinbarung spiegelt unser starkes Engagement für Innovation und die digitale Transformation von Städten wider. Barcelona ist ein globaler Maßstab für Technologie und Nachhaltigkeit und wir bei Huawei sind stolz darauf, an Initiativen mitzuwirken, die zur Entwicklung eines effizienteren, nachhaltigeren und integrativeren digitalen Ökosystems beitragen werden."Eine strategische Allianz für Innovation und Nachhaltigkeit zwischen Barcelona und HuaweiMit dieser Allianz festigen die Stadtverwaltung von Barcelona und Huawei ihre Zusammenarbeit bei der Entwicklung innovativer Lösungen, die die Digitalisierung und Nachhaltigkeit fördern und dazu beitragen, dass Barcelona zum Maßstab für den Einsatz von Technologie zum Nutzen der Gesellschaft wird. Auch in Zukunft wird Huawei seine umfassenden technologischen Stärken in den Bereichen IKT-Infrastruktur, Cloud Computing und KI sowie seine umfassende Erfahrung in der weltweiten Entwicklung von Smart Cities nutzen, um die digitale Transformation Barcelonas zu unterstützen. Durch die Verbesserung des digitalen Fundaments der Stadt will Huawei Barcelona als führende Benchmark für Smart Cities in Europa etablieren und ein nachahmenswertes Innovationsmodell für globale Städte bieten, die umfassende intelligente Upgrades in allen Szenarien anstreben.Diese Zusammenarbeit unterstreicht das Engagement von Huawei, urbane Innovationen voranzutreiben und innovative Lösungen bereitzustellen, die es Städten in der ganzen Welt ermöglichen, eine intelligentere und nachhaltigere Entwicklung zu erreichen.