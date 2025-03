Ameren, Itron, NV Energy, Nova Scotia Power, PNM, Luma, SEPA und andere diskutieren mit Bidgely auf der Bühne bei einer Reihe von Liveveranstaltungen

Bidgely nimmt zusammen mit anderen führenden Köpfen der Energiebranche an einer Reihe von Live-Diskussionen auf der bevorstehenden Konferenz DistribuTECH International in Dallas, US-Bundesstaat Texas, teil, die vom 24. bis 27. März stattfindet. Als preisgekröntes Top-KI-Unternehmen im Energiesektor werden Bidgely und seine führenden Partner der Versorgungsbranche über ihre erfolgreiche KI-Implementierung zur Umsetzung wichtiger Initiativen berichten, darunter holistische Programme für Elektrofahrzeuge, Netzmodernisierung und vieles mehr.

"Veränderungen in der Energiewirtschaft, insbesondere bei Elektrofahrzeugen, erneuerbaren Energien und der erhöhten Spitzenlast, erfordern den Einsatz von KI-Technologie, um die Auswirkungen der Verbrauchslast in Echtzeit mit der langfristigen Prognoseplanung in Einklang zu bringen", so Abhay Gupta, CEO bei Bidgely. "Auf der DistribuTECH 2025 erwartet uns eine faszinierende Zusammenstellung von KI-Erfolgsgeschichten, die zeigen, wie Versorgungsunternehmen intelligentere und stärkere Netze aufbauen."

Ausgewählte Bidgely-Sessions bei der DistribuTECH

Beyond Managed Charging: How Utilities Are Building a Holistic EV Management Program, From Detection to Grid Planning to Load Shift

Dienstag, 25. März, 10.00 bis 10.50 Uhr Ortszeit, Teilnehmende:

Adam Grant, Director, Integrated Energy Services, Operations bei NV Energy

Andy Parker, Director, Clean Energy Transition bei Ameren

Brittany Blair, Senior Analyst, Research and Industry Strategy bei SEPA

Maria Kretzing, Vice President of Innovation and Analytics bei Bidgely

Bei der Session wird erörtert, wie Versorgungsunternehmen umfassende KI-gestützte EV-Management-Programme entwickeln, die E-Fahrzeuge erkennen, Lademuster analysieren und die Auswirkungen auf bestimmte Netzanlagen ermitteln, um den Wert der Lastverschiebung zu maximieren und die Netzresilienz zu optimieren.

Distributed Intelligence and Evolving AMI (AMI 1.0 to 2.0): A Playbook for Utilities Leading the Grid Transformation

Dienstag, 25. März, 14.00 bis 14.50 Uhr Ortszeit

Stefan Zschiegner, Vice President of Product Management bei Itron

Andrea Nuesser, Grid Modernization Leader bei Capgemini

Jeff Wahl, Vice President of Customer Programs bei Luma

Abhay Gupta, CEO und Mitbegründer von Bidgely

Während dieser Session wird der nahtlose Übergang von AMI 1.0 zu AMI 2.0 Smart Metern erläutert, der Betriebsunterbrechungen und Beeinträchtigungen der Kundenversorgung minimiert und zugleich ein zukunftsfähiges Stromnetz ermöglicht, das den wachsenden Anforderungen gerecht wird.

Smart Grid Future: How Utilities Are Building a Smarter Grid With AI, Dynamic Rates, and Customer Coaching

Mittwoch, 26. März, 10.00 bis 10.50 Uhr Ortszeit

Patty Torrez, Manager, Digital Customer Experience bei PNM

Denine Rothman, Customer Experience Time-of-Day Program Manager bei PNM

Riley Cook, Senior Customer Data Analyst bei Nova Scotia Power

Shriram Ramanathan, Chief of Staff und KI-Experte bei Bidgely

Diese Session beleuchtet bewährte Verfahren und Erkenntnisse, die bei der Nutzung von TOU-Tarifen und KI-gestützten Lösungen gewonnen wurden, um die Lücke zwischen Kundenbindung und flexiblem Netzmanagement zu schließen.

Erfahrungsaustausch und Live-Demonstrationen

Außerdem wird Ramanathan einen interaktiven runden Tisch leiten zu folgendem Thema: Wie treiben KI und GenAI die Personalisierung voran, um Echtzeit-Netzintelligenz zu unterstützen, neue Möglichkeiten zur Nachfragesteuerung zu erschließen und das Energieökosystem zukunftssicher zu machen?

Am Dienstag, 26. März, und Mittwoch, 27. März, von 11.30 bis 12.30 Uhr, lädt Bidgely an Stand 1323 im EXPO Theater zusammen mit der Net Zero Alliance zu GenAI-Diskussionen ein: GenAI: Transforming Customer and Grid Operations

Um einen Gesprächstermin mit Bidgely während der DistribuTECH 2025 zu vereinbaren, besuchen Sie bidgely.com/events/dtech.

Über Bidgely

Bidgely ist ein KI-gestütztes SaaS-Unternehmen, das die Zukunft sauberer Energie voranbringt, indem es Energieunternehmen und Verbrauchern ermöglicht, datenbasierte Entscheidungen im Bereich der Energie zu treffen. Mithilfe unserer einzigartigen patentierten Technologie verarbeitet die UtilityAI-Plattform von Bidgely Kundendaten verschiedener Dimensionen wie Energieverbrauch, Demografie und Interaktionen zu extrem präzisen und umsetzbaren Erkenntnissen über das Verbraucherverhalten im Energiebereich. Diese Erkenntnisse nutzen wir, um jedem Kunden personalisierte Empfehlungen zu geben, die auf seine individuelle Persönlichkeit und seinen Lebensstil, seine Nutzungsgewohnheiten, Verhaltensmuster, Kaufneigung und vieles mehr zugeschnitten sind. Mit Blick auf verteilte Energieressourcen (DER) und den Netzrand bringt Bidgely die Innovation intelligenter Stromzähler mit datengestützten Lösungen für Solar-Photovoltaik, die Erkennung von Elektrofahrzeugen, die verhaltensabhängige Lastverlagerung und das gesteuerte Laden von Elektrofahrzeugen, Schutz vor Energiediebstahl, kurzfristige Lastprognosen, Netzanalysen und die Gestaltung von Tarifen nach Nutzungszeit (TOU) auf den Weg. Die Energieanalysen mit UtilityAI von Bidgely gewähren eine detaillierte Sicht auf Erzeugung und Verbrauch, um Spitzenlasten und Netzplanung effektiver zu gestalten, und liefert gezielte Empfehlungen für neue Mehrwertprodukte und -dienstleistungen. Bidgely hat seine Wurzeln im Silicon Valley. Das Unternehmen besitzt mehr als 16 Energiepatente, hat über 75 Millionen US-Dollar an Fördermitteln erhalten und beschäftigt mehr als 30 Datenwissenschaftler. Bidgely engagiert sich für den Einsatz von KI in Versorgungsunternehmen, die Privat- und Geschäftskunden rund um die Welt bedienen. Weitere Informationen unter www.bidgely.com oder im Bidgely-Blog unter bidgely.com/blog.

