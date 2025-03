HCLTech, ein weltweit führendes Technologieunternehmen, wurde von Ethisphere, einem weltweit führenden Unternehmen bei der Definition und Förderung von Standards für ethische Geschäftspraktiken, als "World's Most Ethical Companies® 2025" ausgezeichnet. Dies ist das zweite Jahr in Folge, dass HCLTech diese Anerkennung erhält.

"HCLTech hat hohe Standards für Unternehmensführung und Transparenz in seinem gesamten Unternehmen institutionalisiert. "Es ist eine große Freude, diese Anerkennung für unser Engagement für ethisches Verhalten in allen unseren Handlungen zu erhalten", sagte Olaf Casperson, Chief Ethics and Compliance Officer bei HCLTech.

"Herzlichen Glückwunsch an HCLTech zur Auszeichnung als eines der World's Most Ethical Companies® Hinter dieser Auszeichnung steht ein echtes Engagement und eine Verpflichtung zur Förderung der geschäftlichen Integrität. Dieser Ansatz ist gut fürs Geschäft Mitarbeiter und andere Interessengruppen schätzen Unternehmen, die den Praktiken, die wir mit unserem Prozess messen, Priorität einräumen", sagte Erica Salmon Byrne, Chief Strategy Officer und Executive Chair bei Ethisphere.

Um diese Auszeichnung zu erhalten, wurde HCLTech im Rahmen der Bewertung "World's Most Ethical Companies®" evaluiert, bei der Unternehmen mehr als 240 Nachweise in Bezug auf Ethik und Compliance, Unternehmensführung, eine Kultur der Ethik, ökologische und soziale Auswirkungen sowie Initiativen zur Unterstützung einer starken Wertschöpfungskette erbringen müssen.

Über HCLTech

HCLTech ist ein globales Technologieunternehmen mit mehr als 220.000 Mitarbeitern in 60 Ländern, das mit einem breiten Portfolio an Technologiedienstleistungen und -produkten branchenführende Leistungen in den Bereichen Digital, Engineering, Cloud und KI erbringt. Wir arbeiten mit Kunden aus allen wichtigen Branchen zusammen und bieten Branchenlösungen für Finanzdienstleistungen, Fertigung, Biowissenschaften und Gesundheitswesen, Technologie und Dienstleistungen, Telekommunikation und Medien, Einzelhandel und Konsumgüter sowie den öffentlichen Dienst. Der konsolidierte Umsatz belief sich in den 12 Monaten bis Dezember 2024 auf 13,8 Milliarden US-Dollar. Um zu erfahren, wie wir den Fortschritt für Sie beschleunigen können, besuchen Sie hcltech.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250311868887/de/

Contacts:

Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an:

Meredith Bucaro, Americas

meredith-bucaro@hcltech.com

Elka Ghudial, EMEA

elka.ghudial@hcltech.com

James Galvin, ANZ

james.galvin@hcltech.com

Nitin Shukla, Indien

nitin-shukla@hcltech.com