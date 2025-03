Untersuchungen am Arbeitsplatz zeigen, dass die Produktivität der Mitarbeiter oberste Priorität hat, obwohl sie den aktuellen Systemen schmerzlich fehlt

Eine neue globale Umfrage von Lenovo unter 600 IT-Führungskräften zeigt, dass zwar 79 der Befragten glauben, dass KI es den Mitarbeitern ermöglichen wird, sich auf wirkungsvollere Arbeit zu konzentrieren, aber weniger als die Hälfte der Meinung ist, dass ihre aktuellen digitalen Arbeitsplatzlösungen Produktivität, Engagement und Innovation angemessen unterstützen. Nur 36 glauben, dass ihre Systeme das Engagement der Mitarbeiter "sehr effektiv" unterstützen während erstaunliche 89 sagen, dass Unternehmen zunächst ihren digitalen Arbeitsplatz überarbeiten müssen, um das Potenzial der KI voll auszuschöpfen. Reinventing Workplace Productivity ("Neuerfindung der Produktivität am Arbeitsplatz") untersucht die Chancen und Herausforderungen, die die generative KI für die Zukunft der Arbeit mit sich bringt, und hebt die dringende Notwendigkeit einer digitalen Arbeitsplatztransformation hervor, um eine erfolgreiche Einführung zu gewährleisten.

Das Potenzial der KI für mehr Produktivität und Engagement ausschöpfen

Der Bericht hebt hervor, dass Generative KI die Zusammenarbeit, Kreativität und Produktivität grundlegend verändern wird, und skizziert mehrere Schlüsselbereiche, in denen KI sich positiv auf Unternehmen auswirken kann:

Verbesserte Zusammenarbeit : KI-gestützte Tools wie virtuelles Co-Authoring und Echtzeit-Übersetzungen bauen Barrieren ab und ermöglichen eine nahtlose Teamarbeit über Regionen und Sprachen hinweg.

: KI-gestützte Tools wie virtuelles Co-Authoring und Echtzeit-Übersetzungen bauen Barrieren ab und ermöglichen eine nahtlose Teamarbeit über Regionen und Sprachen hinweg. Kreative Entfaltung : Durch die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben verschafft KI den Mitarbeitern Freiraum, sich auf strategischere und innovativere Arbeit zu konzentrieren und kreative Problemlösungen voranzutreiben.

: Durch die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben verschafft KI den Mitarbeitern Freiraum, sich auf strategischere und innovativere Arbeit zu konzentrieren und kreative Problemlösungen voranzutreiben. Produktivitätssteigerungen: KI-gestützte Erkenntnisse optimieren Arbeitsabläufe, verbessern die Effizienz und beschleunigen die täglichen Abläufe.

Fast die Hälfte (49 %) der befragten IT-Führungskräfte gibt an, dass die Schaffung einer produktiven und ansprechenden Mitarbeitererfahrung (EX) für sie im kommenden Jahr oberste Priorität hat. Dies spiegelt die von Lenovo in Auftrag gegebene und im vergangenen Monat veröffentlichte IDC-Studie wider das globale 2025 CIO Playbook, It's Time for AI-nomics,, hat ergeben, dass die Steigerung der Mitarbeiterproduktivität in diesem Jahr oberste Priorität hat.

Hindernisse: Personalisierung und Akzeptanzbarrieren

Trotz der dringenden Notwendigkeit, den digitalen Arbeitsplatz im Hinblick auf KI umzugestalten, gibt es bei der breiten Akzeptanz noch einige zentrale Herausforderungen:

Personalisierungslücken : 63 der befragten IT-Führungskräfte sind sich einig, dass ein hochgradig personalisierter digitaler Arbeitsplatz unerlässlich ist, doch der Mangel an konfigurierbaren Geräten und Anwendungen stellt nach wie vor ein großes Hindernis dar. Dieser Einheitsansatz führt dazu, dass die Mitarbeiter unterversorgt sind.

: 63 der befragten IT-Führungskräfte sind sich einig, dass ein hochgradig personalisierter digitaler Arbeitsplatz unerlässlich ist, doch der Mangel an konfigurierbaren Geräten und Anwendungen stellt nach wie vor ein großes Hindernis dar. Dieser Einheitsansatz führt dazu, dass die Mitarbeiter unterversorgt sind. Automatisierung des Supports: 61 der IT-Führungskräfte erkennen die Notwendigkeit einer KI-gesteuerten Automatisierung des IT-Supports an, doch viele Unternehmen haben immer noch Schwierigkeiten, diese Systeme effektiv zu integrieren.

Lenovos Vision für eine KI-gesteuerte Zukunft

Mit dem Eintritt in ein neues Zeitalter der KI-gestützten Personalisierung müssen Mitarbeiter in der Lage sein, ohne Unterbrechung zu denken, zu erschaffen und zusammenzuarbeiten. Der digitale Arbeitsplatz von heute muss hyperpersonalisierte Einstellungen bieten, die der Vielfalt der Arbeitsstile gerecht werden und es Unternehmen ermöglichen, ihre Talente optimal zu nutzen und gleichzeitig die Produktivität zu steigern. Dabei geht es nicht nur um Geräte und Software. Auch der IT-Support, auf den sich die Mitarbeiter verlassen, sollte auf ihre spezifischen Anforderungen und Fähigkeiten zugeschnitten sein. Um das Potenzial der KI voll auszuschöpfen, setzt sich Lenovo dafür ein, generative KI in die Kerngeschäftsprozesse einzubetten, und zwar als Teil einer umfassenderen Strategie zur Umgestaltung des digitalen Arbeitsplatzes.

"Die Umgestaltung des Arbeitsplatzes ist unerlässlich, um KI effektiv nutzen zu können. Die bloße Automatisierung bestehender Arbeitsabläufe bringt nur schrittweise Vorteile. KI ändert die Regeln der Produktivität, aber um ihr Potenzial auszuschöpfen, müssen IT-Führungskräfte gemeinsam mit ihren Führungsteams überdenken, wie KI die Wertschöpfungshebel und die Differenzierung im Wettbewerb ihres Unternehmens verbessern kann", sagte Rakshit Ghura, Vizepräsident und General Manager für digitale Arbeitsplatzlösungen bei Lenovo. "KI muss nahtlos in die Kernabläufe integriert werden, um einen personalisierten und effizienten digitalen Arbeitsplatz zu schaffen, der die Mitarbeitererfahrung verbessert und die langfristige Produktivität steigert."

Kernempfehlungen

Der Bericht enthält drei Empfehlungen für Unternehmen, die KI am Arbeitsplatz nutzen möchten:

Vereinfachung und Personalisierung der Mitarbeitererfahrung : Passen Sie Tools, Arbeitsabläufe und Erfahrungen an individuelle Rollen an, um maximale Produktivität und Innovation zu gewährleisten.

: Passen Sie Tools, Arbeitsabläufe und Erfahrungen an individuelle Rollen an, um maximale Produktivität und Innovation zu gewährleisten. Automatisierung von IT-Prozessen : Verwenden Sie Gen AI, um Geräte effizient zu verwalten und unterschiedliche Mitarbeiteranforderungen zu erfüllen, wodurch Ressourcen für höherwertige Aufgaben frei werden.

: Verwenden Sie Gen AI, um Geräte effizient zu verwalten und unterschiedliche Mitarbeiteranforderungen zu erfüllen, wodurch Ressourcen für höherwertige Aufgaben frei werden. Transformation von Arbeitsabläufen zur Wertschöpfung: Überdenken Sie bestehende Arbeitsabläufe und Prozesse, um die Möglichkeiten von Gen AI voll auszuschöpfen und Innovationen voranzutreiben.

"Reinventing Workplace Productivity" ist der erste Bericht der Serie Lenovo Work Reborn Research 2025, die im Laufe des Jahres veröffentlicht wird. Weitere Informationen oder den Bericht zum Download finden Sie unterLenovo Digital Workplace Solutions.

Über Lenovo

Lenovo ist ein globales Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 57 Milliarden US-Dollar, das auf Platz 248 der Fortune Global 500 steht und täglich Millionen von Kunden auf 180 Märkten betreut. Lenovo hat sich auf die kühne Vision konzentriert, intelligentere Technologie für alle bereitzustellen, und baut auf seinem Erfolg als weltweit größtes PC-Unternehmen auf. Das Unternehmen bietet ein Pocket-to-Cloud-Portfolio aus KI-fähigen, KI-fähigen und KI-optimierten Geräten (PCs, Workstations, Smartphones, Tablets), Infrastruktur (Server, Speicher, Edge, Hochleistungs-Computing und softwaredefinierte Infrastruktur), Software, Lösungen und Dienstleistungen. Die kontinuierlichen Investitionen von Lenovo in weltverändernde Innovationen schaffen eine gerechtere, vertrauenswürdigere und intelligentere Zukunft für alle und überall. Lenovo ist an der Börse in Hongkong unter Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) notiert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.lenovo.com. Die neuesten Nachrichten finden Sie in unserem StoryHub.

Hinweise für Redakteure

"Reinventing Workplace Productivity" ist der erste Bericht der Serie Lenovo Work Reborn Research 2025, die im Laufe des Jahres veröffentlicht wird. Der Bericht basiert auf einer Umfrage unter 600 IT-Führungskräften, die im Oktober und November 2024 durchgeführt wurde. Die Stichprobe der Umfrage umfasste Befragte aus den USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Indien, Japan, Singapur, Brasilien, Mexiko, Australien und Neuseeland. Zu den Befragten gehörten IT-Führungskräfte aus Unternehmen mit mindestens 1.000 Mitarbeitern und aus einer Reihe von Branchen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250311254116/de/

Contacts:

Zeno Group für Lenovo: lenovossg@zenogroup.com