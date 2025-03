Die Tesla-Aktie befindet sich in einem bemerkenswerten Abwärtstrend, der seit Jahresbeginn zu erheblichen Kursverlusten geführt hat. Seit dem Rekordhoch von etwa 480 US-Dollar Mitte Dezember 2024 ist der Kurs um mehr als 50 Prozent eingebrochen und landete zeitweise bei nur noch 222 US-Dollar. Besonders dramatisch war ein Tagesverlust von über 15 Prozent, der den Börsenwert des Elektroautoherstellers auf rund 715 Milliarden Dollar schrumpfen ließ - weit entfernt von der 1,5-Billionen-Dollar-Bewertung des Vormonats. Als Hintergründe für diese Talfahrt werden verschiedene Faktoren genannt, darunter die ersten rückläufigen Auslieferungszahlen seit über einem Jahrzehnt und wachsende Bedenken hinsichtlich der zeitlichen Verpflichtungen von Unternehmenschef Elon Musk, der neben Tesla auch in der neuen US-Regierung aktiv ist.

Experten gespalten über Teslas Zukunftsaussichten

Während die DZ Bank ihren Zielkurs für Tesla deutlich von 295 auf 180 US-Dollar gesenkt hat und eine "Verkaufen"-Empfehlung ausspricht, bleibt der Wedbush-Analyst Dan Ives unverändert optimistisch. Er verteidigt seine bullische Einschätzung und behält sein Kursziel von 550 US-Dollar bei, was einen erheblichen Anstieg vom aktuellen Niveau bedeuten würde. Ives argumentiert, dass Musks politisches Engagement in der Trump-Administration letztlich "das Beste sei, was Musk und Tesla je passiert ist", da es ein deregulierendes Umfeld schaffen könnte, das besonders für Teslas autonome Fahrtechnologien vorteilhaft wäre. Diese Einschätzung teilen jedoch nicht alle Analysten - von 35 erfassten Experten empfehlen nur 13 die Aktie zum Kauf, während 11 zum Halten und weitere 11 sogar zum Verkauf raten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei etwa 340 US-Dollar. Trotz der aktuellen Herausforderungen sehen einige Marktbeobachter in Teslas Zukunftsprojekten - besonders in den Bereichen autonomes Fahren und Robotik - weiterhin großes Potenzial, das dem Unternehmen langfristig zurück zu einer Marktkapitalisierung von über zwei Billionen US-Dollar verhelfen könnte.

