Der Sportartikelhersteller verzeichnet trotz aktuellem Wertverlust im XETRA-Handel eine beachtliche Erholung seit dem Vorjahrestief, während Experten optimistische Prognosen stellen.

Die Adidas-Aktie verzeichnete am Dienstag deutliche Verluste im XETRA-Handel. Im Tagesverlauf fiel der Kurs um 2,4 Prozent auf 221,40 Euro, nachdem das Papier bei 228,20 Euro in den Handel gestartet war. Das Handelsvolumen belief sich auf beachtliche 274.892 Aktien. Diese negative Entwicklung steht im Kontrast zum kürzlich erreichten 52-Wochen-Hoch von 263,80 Euro am 13. Februar 2025, was einer Differenz von etwa 16 Prozent zum aktuellen Kurs entspricht. Trotz des momentanen Rückgangs konnte sich die Aktie jedoch deutlich vom 52-Wochen-Tief erholen, das am 13. März 2024 bei 184,94 Euro lag - ein Anstieg von knapp 23 Prozent seither.

Finanzprognosen und Quartalsergebnisse

Für das laufende Geschäftsjahr 2025 rechnen Marktexperten mit positiven Entwicklungen. Die Analysten prognostizieren einen Gewinn von 7,74 Euro je Aktie und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 261,58 Euro an, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Im bereits abgelaufenen vierten Quartal 2024 konnte Adidas einen Verlust von nur 0,22 Euro je Aktie ausweisen - eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von minus 2,12 Euro. Der Quartalsumsatz stieg parallel um beeindruckende 24 Prozent auf 5,97 Milliarden Euro. Auch bei der Dividende erwarten Branchenbeobachter eine Steigerung auf 1,59 Euro je Anteilsschein für 2025, nachdem im Vorjahr lediglich 0,70 Euro ausgeschüttet wurden. Die Präsentation der Finanzergebnisse für das erste Quartal 2025 ist für den 29. April 2025 geplant und dürfte weiteren Aufschluss über den Erholungskurs des Sportartikelherstellers geben.

