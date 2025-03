Unterstützung von Entwicklern durch Tools, um die Bindung und den Umsatz zu steigern und ein tieferes Engagement zu ihren Bedingungen zu fördern

Xsolla, ein führendes globales Unternehmen für den Handel mit Videospielen, kündigt die Einführung einer innovativen, anpassbaren Loyalty-as-a-Service-Lösung an, die entwickelt wurde, um den Entwicklern zu helfen, Belohnungen nahtlos in die Kaufströme ihrer Spiele zu integrieren. Diese Lösung versetzt Entwickler in die Lage, den LTV (Lifetime Value) zu steigern und mehr Spieler dazu zu bringen, zahlungspflichtig zu werden, indem sie ihnen die Möglichkeit bieten, Punkte zu sammeln und einzulösen, das Engagement zu steigern und die Retention Rate zu erhöhen und wiederkehrende Einnahmen zu steigern, wobei der Einrichtungsaufwand minimal bleibt. Die Treueprogramme der Entwickler können filial-, webshop- und Xsolla Pay Station-übergreifend für ein nahtloses Checkout-Erlebnis für Spieler eingerichtet werden.

Im Gegensatz zu Programmen, die von Drittanbieterplattformen angeboten werden, stellt die Lösung von Xsolla sicher, dass Entwickler die vollständige Kontrolle über die Benutzerdaten und die Beziehungen behalten, wobei sie eine fachkundige Anleitung und bewährte Vorgehensweisen bietet, um die Effizienz zu maximieren. Das Programm ist vollständig anpassbar und versetzt die Entwickler in die Lage, Treuepunkttitel, Icons und Konfigurationen anzupassen, um sich auf die Markenidentität ihrer Spiele und das Verhalten der Spieler auszurichten.

Entwickler können Programme erstellen, die ihren individuellen Zielen mit Funktionen entsprechen, wie beispielsweise:

Cashback-Belohnungen: Bieten den Spielern einen Prozentsatz ihrer Einkäufe als Cashback-Punkte für Rabatte auf zukünftige Einkäufe

Treuepunkte: Verkauf von Gegenständen, die Spieler mithilfe von nahtlos in Plattformen integrierte Punkte exklusiv einlösen können, wie etwa Webshops für mobile Anwendungen, PC- und Online-Spiele

Titelübergreifende Loyalitätsprogramme: Publisher mit unterschiedlichen Spielen können Cross-Marketing-Bemühungen durch Belohnungen von Spielern in ihrem gesamten Katalog vorantreiben

Stufenbasierte Belohnungen: Ermutigung der Spieler, Meilensteine ??bei den Ausgaben mit Belohnungen wie Rabatten, Content oder personalisierten Willkommensgeschenken zu erreichen

Diese Funktionen stellen sicher, dass Spieler Treuepunkte für Rabatte, exklusiven Content oder Teilzahlungen einlösen können und schaffen somit ein nahtloses und lohnendes Erlebnis.

"Während sich die Plattformen auf den Aufbau und die Pflege ihrer Beziehungen zu den Spielern konzentrieren, stellt Xsolla den Entwicklern die Tools zur Verfügung, um personalisierte Treueprogramme für D2C-Journeys (Direct-to-Consumer) zu erstellen", so Chris Hewish, Chief Strategy Officer bei Xsolla. "Es ermöglicht Entwicklern, die Spielerbindung zu fördern, den Umsatz zu steigern und stärkere Spielerbeziehungen aufzubauen während gleichzeitig die vollständige Kontrolle über die Treueprogrammmechanik aufrechterhalten bleibt."

Die Loyalty-as-a-Service-Lösung wurde für eine einfache Integration über das Xsolla Publisher Account ohne die Notwendigkeit zur Codierung und für eine Beschleunigung der Markteinführung konzipiert. Entwickler, die bereits Zahlungen mit Pay Station akzeptieren, wird ein Ein-Klick-Erlebnis geboten, um die Lösung für ihre Geschäfte für In-App- oder In-Game-Käufe einzuführen.

Für weitere Informationen oder um ein Publisher Account zu eröffnen, besuchen Sie bitte: xsolla.pro/rws25las

Über Xsolla

Xsolla ist ein führendes globales Unternehmen für den Handel mit Videospielen mit einem robusten und leistungsstarken Set an Tools und Dienstleistungen, die speziell für die Branche entwickelt wurden. Seit seiner Gründung 2005 hat Xsolla Tausenden von Spieleentwicklern und -verlegern jeder Größe dabei geholfen, ihre Spiele weltweit und über mehrere Plattformen hinweg zu finanzieren, zu vermarkten, zu veröffentlichen und zu monetarisieren. Als innovativer Marktführer im Bereich Spielehandel hat sich Xsolla zum Ziel gesetzt, die inhärente Komplexität des globalen Vertriebs, Marketings und der Monetarisierung zu lösen, um unseren Partnern dabei zu helfen, mehr Regionen zu erreichen, mehr Umsatz zu generieren und Beziehungen zu Spielern weltweit aufzubauen. Der Hauptsitz und die eingetragene Niederlassung befinden sich in Los Angeles, Kalifornien, mit Büros in London, Berlin, Seoul, Beijing, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokio, Montreal und Städten auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen finden Sie unter xsolla.com.

